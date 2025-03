Alba, traffico nuovamente in tilt in uscita dalla città [FOTO]

Sono con tutta probabilità da collegare alle operazioni di posa della segnaletica per i prossimi lavori in tangenziale, con il restringimento della carreggiata a una sola corsia (ne scrivevamo qui https://www.lavocedialba.it/2025/03/19/leggi-notizia/argomenti/attualita-14/articolo/anas-mette-in-sicurezza-i-viadotti-della-tangenziale-di-alba-previsti-otto-mesi-di-lavori-per-una-s.html) gli ingorghi che si registrano in questi minuti in uscita da Alba.

Come spesso avviene nell’orario di uscita dei pendolari, la viabilità risulta bloccata o comunque molto rallentata nella zona di piazza Ferrero, sull’intera circonvallazione, in uscita verso il ponte Albertino, lungo corso Europa sino all’intersezione con via Dario Scaglione.

Non si registrano invece incidenti che abbiano richiesto l’intervento di Polizia Locale e Vigili del Fuoco.