Saluzzo: una serata dedicata agli uomini, per parlare di donne

Il titolo è evocativo, “Uomini che (ri) conoscono le donne”. L'incontro è quello in programma venerdì 21 marzo alle 20,45 al Monastero della Stella, in piazzetta Trinità 4.

Una serata nell’ambito di "Marzo Donna", organizzata dalla Fidapa di Saluzzo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio, tutta dedicata agli uomini.

La Fidapa, fondata negli anni ‘50 a Saluzzo per rispondere all’esigenza di riunire coloro che si interessavano dei problemi sociali della donna con l’attuale presidente Bruna Chiotti e la vice presidente Giuliana Risso, insieme al gruppo di tutte le socie, ha maturato la consapevolezza “che per parlare di donne, sia necessario crescere nel percorso delle pari opportunità insieme agli uomini”.

Ed ecco allora la serata fatta di tre momenti, ognuno con uno speciale linguaggio artistico, per "ri-conoscere le donne":

- Uomini che parlano ‘di’ donne: una lettura di testi scritti da uomini che, dal carcere Morandi, ri-conoscono le donne;

- Uomini che parlano ‘con’ donne: film iconici con dialoghi indimenticabili tra uomo e donna;

- Uomini che parlano ‘per’ le donne: canzoni meravigliose, scritte da uomini per le donne.

"Un modo diverso e originale di porre in evidenza la necessità che, il dialogo tra donne e uomini, è necessario per crescere insieme in un clima di ‘pari opportunita’’, sottolinea Bruna Chiotti.

Per gli uomini che parteciperanno alla serata, un omaggio di buon augurio per un futuro insieme. Alla fine dello spettacolo dolci assaggi da "condividere Insieme".

"Uomini che (ri) conoscono le donne" è inserito nella programmazione del Comune "Storie di (dis)pari opportunità".

Per partecipare alla serata è necessaria la prenotazione sul sito www.monasterodellastella.it.