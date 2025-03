Un weekend golosissimo: a Borgo San Dalmazzo torna "Un borgo di cioccolato", l'edizione dei 25 anni

È in arrivo Un Borgo di Cioccolato, il gustosissimo appuntamento con il cioccolato a Borgo San Dalmazzo… che quest’anno compie 25 anni! Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, Palazzo Bertello sarà il punto di riferimento per tutti gli amanti del cacao e dei suoi derivati. L’inaugurazione è fissata per il giorno di sabato 22 marzo, alle ore 10.30 a Palazzo Bertello.

Un Borgo di Cioccolato coinvolgerà alcuni spazi interni di Palazzo Bertello, accessibile dall’ingresso principale in Via Vittorio Veneto, che ospiteranno gli stand, i cooking show, i laboratori, le opere di cioccolato e tanto altro, anche all’interno dell’Auditorium “Città di Borgo San Dalmazzo”. Il piazzale esterno, invece, accoglierà le proposte street food a tema libero. Inoltre, saranno molti gli appuntamenti legati alla manifestazione e organizzati nel centro storico.

Palazzo Bertello aprirà le porte dalle 10 alle ore 19. Fin da subito, saranno visitabili gli stand di vendita di dolci e cioccolato e degli istituti scolastici e di formazione professionale, sarà disponibile l’area streetfood nel piazzale esterno e sarà attivo un grande laboratorio artigianale dove saranno all’opera i Pasticceri dell’Associazione Amici del Cioccolato coadiuvati da giovani studentesse e studenti e… non solo! Sul palco con Giovanna Chionetti e soci, saliranno anche pasticceri e maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, come Cristian Marzo da Brescia e Mauro Morandin di Saint Vincent (AO). Sarà aperta al pubblico la mostra di pittura “Arte è vita”.

Come da tradizione, saranno esposte le opere di cioccolato partecipanti al concorso organizzato in collaborazione con Gli Amici del Cioccolato. Il tema di quest’anno è “Cioccolato abbinato a erbe, fiori e spezie”.

Saranno organizzati divertenti laboratori per bambini e adulti (per info e prenotazioni 3281365625). Per i più piccoli, durante i laboratori ludici “Cos’è il cioccolato?” si scopriranno tutti gli ingredienti, impariamo a conoscerlo e poi… “cioccolato e fiori” modellati secondo la fantasia dei partecipanti! (ingresso gratuito, 4-11 anni).

Il ciclo di incontri laboratoriali “Viaggiare nei sapori” propone incontri con ospiti straordinari, quali il Maestro Massimo Migliaro, della pasticceria genovese “Le Delizie di Paganini”, il Maestro Eliseo Tonti, pasticcere e autore di livello internazionale, il Maestro Antonio Le Rose, ambasciatore del cioccolato, e il pasticcere Daniel Serale, del ristorante le Lanterne. Si tratta di incontri a pagamento (costo 5€) e su prenotazione (3281365625). Gli argomenti trattati saranno fra i più vari: dagli abbinamenti di cioccolato e menta (grazie a Essenzialmenta), alla pizza al cioccolato, attraverso tutta una serie di preparazioni indimenticabili.

Nel cuore di Borgo San Dalmazzo In via Vittorio Veneto, durante la due giorni al cioccolato, sarà presente il sempre apprezzato Mercatino dell’hobbistica organizzato dal Circolo Santelmo. La Domenica pomeriggio, nel centro storico saranno organizzati eventi di intrattenimento e saranno allestiti i 5 punti degustazione di “La via del cioccolato” che permetteranno di unire la golosità ad una bella passeggiata fra le vie di Borgo San Dalmazzo.

Molti dei più suggestivi angoli cittadini saranno allietati dalla presenza di appuntamenti con la musica (Gli Sbandati), la danza occitana (La Meiro), gli animali (i falconieri della Fattoria didattica Fantaparco). Appuntamenti collaterali Cena del cioccolato - una golosissima cena in cui l’ingrediente principe sarà il cacao! Alle ore 19.45, solo su prenotazione. Ospiti di quest’anno, ai fornelli, le studentesse e gli studenti di tre scuole di arte bianca (Dronero, Savigliano e Mondovì), coordinati da chef Fulvio Marengo di ASTEC e Electrolux Chef Academy.

Il dolce, “Sacher a Borgo”, sarà preparato da un’ospite d’eccezione: la giovane e talentuosa Arianna Filippi, demi chef presso il ristorante Cavallino di Maranello, sotto la guida di Massimo Bottura. Costo 45€, prenotazione al numero 3281365625.

L’Auditorium “Città di Borgo San Dalmazzo” ospiterà lo spettacolo teatrale “I dialoghi della vagina”, con Virginia Risso e Gaia Contraffatto. I dialoghi della Vagina è una commedia, dove l’interazione con il pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile. L’irresistibile capacità delle attrici di raccontare e raccontarsi, regala allo spettatore una performance esilarante e molti spunti di riflessione. A fare da sfondo, le opere della pittrice russa Elena Romanovskaya. La collaborazione con Elena dimostra tre dei principi saldi di Teatro al Femminile: inclusione, condivisione e creazione. Sabato 22 marzo, ore 18 e ore 21.30, biglietti disponibili su Ticket.it [https://www.ticket.it/teatro/evento/i-dialoghi-della-vagina_913351.aspx]