Venasca: dopo l'ex Lavalle il Comune acquisirà l’area industriale ex Macagno per 220 mila euro

Dopo l’area ex Lavalle, l’amministrazione comunale di Venasca intende procedere al recupero di un’altra area industriale, l’ex Macagno, anche questa in passato fabbrica di cofani funebri e da tempo in stato di abbandono.

L’Ufficio tecnico comunale ha effettuato una perizia che ha quantificato il valore in circa 220 mila euro.

Il Comune intende riqualificare l’area, anche se modi e tempi sono legati al reperimento di risorse finanziare tramite bandi pubblici.

L’acquisizione e la progettazione sono passaggi indispensabili per farsi trovare pronti rispetto a finanziamenti regionali o ministeriali.

Sono trascorsi nove anni dal completamento del recupero dell’area ex Lavalle dove oggi c’è una nuova area industriale, la caserma dei vigili del fuoco.

Sempre in questa zona, nel prossimo futuro, troveranno posto anche la scuola dell’infanzia e l’asilo nido.

Questa nuova iniziativa di riqualificazione urbana, volta al recupero di un altro sito ex industriale, rappresenta indubbiamente nuove e importanti opportunità per Venasca e la media valle Varaita.

Opportunità che al momento sono però tutte ancora in fase di studio.

L’ente pubblico si sta attivando per la parte di sua competenza.

Se, nel frattempo, emergeranno richieste da parte dell’imprenditoria privata sarà più facile per il Comune iniziare a selezionare i bandi.