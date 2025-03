L'ASL CN 2 nelle piazze per incontrare i cittadini: la nuova sanità si progetta insieme

Con il progetto “Salute in Piazza” l’Azienda Sanitaria incontra l’utenza nei paesi, per promuovere stili di vita sani, migliorare la diffusione di informazioni sanitarie e ascoltare le esigenze degli assistiti.

Grande affluenza per la prima tappa a Canale. I prossimi appuntamenti a Cortemilia, Santo Stefano Belbo, Sommariva Bosco, Cherasco, Govone, Ceresole d’Alba.

L’ASL CN2 presenta il progetto “Salute in Piazza” e organizza una serie di incontri con gli assistiti, direttamente nei mercati locali dei Comuni del territorio, con lo scopo di rendere i servizi sanitari più accessibili e comprensibili a tutti.

Grazie al sostegno della Fondazione Ospedale Alba-Bra, che ha messo a disposizione l’Ambulatorio Mobile, e alla disponibilità di un gruppo di professionisti sanitari e collaboratori, l’ASL sarà presente nelle piazze dei Comuni del territorio per incontrare i cittadini. A dimostrazione dell’impegno e dell’importanza che questo progetto riveste per l’Azienda Sanitaria, agli incontri itineranti sarà presente anche la Direzione Generale.

Questa iniziativa vuole cercare di facilitare l’ascolto e la comunicazione tra Azienda Sanitaria e Assistiti, migliorando la diffusione di informazioni sanitarie essenziali e corrette, promuovendo stili di vita salutari e raccogliendo le esigenze e i suggerimenti che i residenti in ASL CN2 vorranno condividere.

Il progetto si completa con la creazione di una rete di “Sentinelle della Salute” e vuole essere un approccio innovativo e comunitario, per monitorare e migliorare la salute pubblica e soprattutto il rapporto dei cittadini con i servizi sanitari. Con le “Sentinelle della Salute” l’ASL CN2 mira a creare una rete di volontari, formati e informati, che agiscano come punti di riferimento nel loro quartiere o comunità, per promuovere la salute, il benessere e l’informazione.

Queste sentinelle fungeranno da collegamento tra l’ASL e la cittadinanza, facilitando così la diffusione di informazioni cruciali e raccogliendo feedback sulle esigenze sanitarie locali. Essi saranno selezionati tramite un processo di candidatura aperto a tutti gli interessati e riceveranno una formazione specifica su temi chiave, come l’importanza della prevenzione, comportamenti di salute quotidiana, i servizi presenti presso l’ASL CN2 e, soprattutto, quelli disponibili sul territorio. La selezione mirerà a garantire una copertura capillare di tutte le aree della comunità.

La prima tappa del tour informativo “Salute in Piazza”, svoltasi ieri a Canale, ha visto una importante affluenza di cittadini curiosi ed interessati, ed ha ricevuto il benvenuto del sindaco Enrico Faccenda (nella foto con il Direttore Generale dell’ASL CN2 Paola Malvasio, il Direttore della Fondazione Ospedale Alba-Bra Luciano Scalise, medici, sanitari, operatori e volontari).

Le prossime occasioni in cui sarà possibile incontrare l’ASL nelle piazze e nei giorni di mercato sono:

il 21 marzo 2025 a CORTEMILIA

il 26 marzo 2025 a SANTO STEFANO BELBO

il 1° aprile 2025 a SOMMARIVA BOSCO

il 3 aprile 2025 a CHERASCO

il 9 aprile 2025 a GOVONE

il 10 aprile 2025 a CERESOLE D’ALBA

L’invito è quello di approfittare di questa occasione, per conoscere un po’ meglio la propria ASL e i servizi erogati, per porre domande, dare suggerimenti o anche solo per una semplice misurazione della pressione e della glicemia. L’ASL CN2 vi aspetta al mercato!