Concorso nazionale “Pasticceria Giovani”: vince il primo premio Monica Martino, studentessa dell’Alberghiero di Dronero

È la 18enne Monica Martino, studentessa della classe IV E - indirizzo Pasticceria dell’Istituto Alberghiero “Donadio” di Dronero, la vincitrice del Premio “Pasticceria Giovani”. Il 10 e l’11 marzo scorso la terza edizione presso l’Istituto Alberghiero “G.Colombatto” di Torino.





“Pasticceria Giovani” è il rinomato concorso nazionale di pasticceria ideato e organizzato da Associazione Pièce, che per questa edizione ha voluto sperimentare una formula completamente nuova, frutto di approfondite riflessioni e di una stretta collaborazione con professionisti del dolciario e della formazione.





Il nuovo format ha dato modo agli insegnanti di interagire coi loro allievi nella progettazione in tempo reale di una “crostata moderna”, il tema di questa edizione. Ai giovanissimi partecipanti, così, la possibilità di mettere alla prova non solo le loro abilità esecutive ma l’approccio professionale generale, dalla competenza tecnica acquisita alla capacità di focalizzazione e di fare fronte a possibili imprevisti trasformandoli in opportunità creative.



Monica Martino, la vincitrice di questa edizione, si è aggiudicata un soggiorno formativo di 4 mesi presso Selmi Group, un corso presso Hangar78, oltre a una copia del fondamentale Tradizione in Evoluzione di Leonardo Di Carlo e alla coppa. Ad essere premiata anche la sua insegnante, la prof.ssa Concettina Audino, insignita del Premio Memorial Capitano Rosso. Grazie a Monica, infine, l’Alberghiero di Dronero riceverà una stampante da pasticceria Lesepidado e un corso online Hangar78 offerto da Silikomart Professional.





La piazza d’onore è andata a Davide Mazza, 17 anni, dell’Ipsseoa Savioli di Riccione (RN), allievo del prof. Ezio Caramia. Oltre alla coppa e a manuali di Chiriotti Editori, Davide si è aggiudicato un soggiorno formativo di 2 mesi presso Selmi Group e un corso Hangar78. Terzo posto invece per Tommaso Rosso, di soli 16 anni, studente di APRO Formazione di Alba (CN). Il ragazzo, preparato dalla prof.ssa Tiziana Ciofani, ha ricevuto un soggiorno formativo di 2 mesi presso Selmi Group e un corso Hangar78, oltre a manuali di Chiriotti Editori e coppa.



Le scuole dei primi tre classificati riceveranno forniture di prodotti offerti rispettivamente da Agugiaro&Figna, Icam Professional e Fructital. Non sono mancati i premi speciali, attribuiti direttamente dalla giuria indipendentemente dal punteggio conseguito.



L’organizzazione e pulizia del lavoro e della divisa, l’etica in gara e la disponibilità nei confronti degli altri concorrenti dimostrata da Lorenzo Valenza, allievo dell’Ipsseoa G. Colombatto di Torino, sono stati premiati con uno stage-tirocinio presso la Pasticceria Capello di Torino. A Diego Pinato, studente dell’Ipseoa Giusepe Cipriani di Adria (RO), è stato conferito un corso Hangar78 come premio per la padronanza tecnica. Elisabetta Vizio, del CNOS-FAP di Savigliano (CN) e Noemi Aramu dell’istituto Sergio Ronco di Trino (VC) hanno ricevuto il manuale Amarcord “Gli intramontabili in pasticceria” di Mario Morri a riconoscimento, rispettivamente, del miglior abbinamento sensoriale e della miglior decorazione.



Tutti i partecipanti hanno ricevuto, oltre all’attestato di partecipazione, un kit Silikomart Professional e l’abbonamento a Pasticceria Internazionale per un anno.



“Il sereno e impeccabile svolgimento di questa edizione del Premio Cioccolato Giovani è stato garantito, come sempre, dall’ospitalità ed eccelsa professionalità di tutto lo staff dell’Ipsseoa G. Colombatto di Torino - raccontano dall’Associazione Pièce - L’organizzazione dell’iniziativa è resa possibile dal sostegno e collaborazione di imprese leader dei rispettivi settori che ne hanno compreso il valore formativo e professionalizzante. Come sempre, i ragazzi hanno superato ogni aspettativa, grazie anche ai consigli e all’incoraggiamento di una giuria straordinaria, guidata dal direttore tecnico Giancarlo Alosa e composta da Ivo Corsini, Imma Iovine, Giulio Lauciello e Leonardo Di Carlo, che è stato anche protagonista della masterclass ‘Io non seguo, scelgo’, che ha aperto i lavori della seconda giornata del concorso.”



Le aziende che hanno sostenuto questa edizione sono: Agugiaro& Figna, Co.Ve, Frascheri/Panna Arianna, Fructital, Icam Professional, Rogelfrut, Silikomart Professional; Chiriotti Editori, Goeldlin Collection, GT Solution-Don Vanilla, Irinox, Lesepidado, Prontoservice, Selmi Group.

Media partner Pasticceria Internazionale. Con il patrocinio di Ascom-Epat.





I video della masterclass saranno prossimamente inseriti nel sito ufficiale (www.associazionepiece.org) e nel canale Youtube di Associazione Pièce, dove è sempre disponibile una ricca documentazione sulle edizioni passate e sulle varie attività.