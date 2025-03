La Fondazione Ospedale Cuneo traccia il bilancio del 2024: "Un anno di grandi traguardi grazie all'aiuto di tutti"

La Fondazione Ospedale Cuneo ha stilato un bilancio dell'attività svolta nel 2024 da poco concluso, definito "un anno di grandi traguardi".

Con il vostro aiuto, abbiamo realizzato progetti concreti per migliorare la sanità del nostro territorio e sostenere chi ogni giorno si prende cura della nostra salute.

I RISULTATI DEL 2024:

PROGETTO PET/CT

Abbiamo donato una nuova apparecchiatura di ultima generazione al reparto di Medicina Nucleare, grazie alla campagna "Un dono per salvare più vite". Un traguardo che può davvero fare la differenza per molti pazienti, soprattutto per le patologie oncologiche.

CAMPAGNA “DONA UNA NUOVA CURA ALLA RADIOTERAPIA”

Abbiamo finanziato la formazione di un’équipe medica del S. Croce presso l’Istituto Europeo Oncologico di Milano per perfezionare una tecnica innovativa nella cura del tumore alla cervice uterina.

CAMPAGNA "SARA E MAX PER L'ONCOLOGIA"

Grazie alla generosità di oltre 120 donatori, abbiamo acquistato 3 caschi per la prevenzione dell’alopecia da chemioterapia e dato avvio al progetto di miglioramento delle sale d'attesa del Day Hospital Oncologico dell’Ospedale Carle.

CAMPAGNA 5X1000 “Prendiamoci cura di chi si prende cura”

Con il supporto di Venchi Spa, abbiamo distribuito 10.000 confezioni di cioccolatini al personale sanitario per ringraziarli del loro impegno quotidiano. I fondi raccolti verranno investiti in iniziative rivolte al benessere dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera.

CAMPAGNA NATALE “Born in Cuneo”

Abbiamo donato 3.000 tutine che verranno distribuite ai bimbi che nasceranno nei prossimi due anni presso il reparto di Ostetricia, per dare loro il benvenuto nel modo più accogliente possibile.

DONAZIONI DI STRUMENTAZIONI MEDICHE

Abbiamo dotato vari reparti ospedalieri di nuove apparecchiature di elevata tecnologia e si stanno avviando ulteriori progetti a sostegno della salute del nostro territorio.

CONVEGNI ED EVENTI SOSTENUTI

Abbiamo patrocinato e supportato convegni medici di rilevanza nazionale e sostenuto eventi benefici come la 24 ore per la donazione di plasma, l’illuminazione dell’Ospedale per la Giornata della Donna e la partecipazione a manifestazioni culturali e sportive (Fausto Coppi, Stra Coni, Scrittorincittà, Forum di Villa Tornaforte).

