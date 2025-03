Sci alpino maschile, Coppa Europa: Saracco 16° e Barbera 21° nello slalom di di Norefjell

Edoardo Saracco in un'immagine di repertorio

Simon Rüland ha vinto il primo dei due slalom di Coppa Europa di Norefjell, in Norvegia: già al comando al termine della prima manche, l’austriaco ha saputo imporsi con il tempo di 1’41″52 mantenere un singolo centesimo di secondo di vantaggio sul padrone di casa Theodor Brækken, campione iridato junior della specialità.

Il podio è stato completato dallo svedese Fabian Ax Swartz, terzo a 0″04: dopo una convincente prima manche, gli azzurri hanno lasciato alcune posizioni sul terreno e Simon Maurberger è risultato il migliore in dodicesima piazza a 0″59 dal vincitore dopo essere stato quinto a metà gara.

Sedicesimo posto in rimonta quindi per Edoardo Saracco, sedicesimo a 0″90, con Tommaso Saccardi 18esimo a 0″98 seguito da Matteo Canins, diciannovesimo a 1″06, e Corrado Barbera ventunesimo a 1″27. La seconda manche ha permesso a Stefano Pizzato di affacciarsi in trentesima piazza a 2″65, con Federico Liberatore (33esimo), Filippo Della Vita (35esimo) ed Alessandro Pizio (37esimo) oltre la zona punti.

A due slalom dal termine della stagione, il norvegese Oscar Sandvik, oggi nono, mantiene il primo posto nella classifica di specialità con 429 punti ed un margine di 64 lunghezze su Rüland e 124 sul francese Antoine Azzolin (305); Matteo Canins è quarto a quota 262 e resta in piena corsa per inseguire un posto sul podio finale.

Giovedì 20 marzo è in programma un secondo slalom, ultimo appuntamento prima delle finali di Hafjell.