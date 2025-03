Tennis, il Country Club Cuneo scalda i motori: al via i campionati di B2 maschile e C femminile

Ufficiale il calendario della serie B2 maschile che prenderà il via il prossimo 25 aprile. Il Country Club Cuneo è inserito nel girone 2 e non mancano le concorrenti di livello. Sono 7 le formazioni che lo compongono, quattro delle quali piemontesi.

Oltre al Country figurano nel gruppo il Villaforte di San Salvatore Monferrato, il Momy Sport Village di Rivalta e il CT Pinerolo. Due invece le squadre liguri, ovvero il Park Tennis Club di Genova e il Cus Genova. Completa la lista l’ASD Canottieri Ticino.

Il Country Cuneo, dopo il riposo di venerdì 25 aprile entrerà in gara due giorni dopo, la domenica 27, quando ospiterà in casa il Cus Genova. L’11 maggio, alla terza giornata, ci sarà il primo derby. Ancora tra le mura amiche testa a testa contro il CT Pinerolo. Domenica 18 maggio la formazione cuneese farà visita al Park Tennis Club Genova mentre tornerà in casa il 25 maggio contro la Canottieri Ticino. Domenica 1° giugno altro scontro tutto piemontese in casa del Momy Sport Village. La chiusura del girone ci sarà il giorno 8 giugno sui campi del Villaforte Tennis e Padel di San Salvatore Monferrato. Sono 8 in totale i gironi della serie B2 maschile.

“Un girone nel complesso equilibrato – sottolinea Moreno Baccanelli, direttore tecnico del Country Club Cuneo – nel quale partiremo con la voglia di far bene forti della consapevolezza di essere competitivi. Molto dipenderà come sempre dagli effettivi giocatori che scenderanno in campo, al di là delle rose iniziali, per difendere i rispettivi colori. Il nostro gruppo di giocatori è ben mixato tra più esperti ed emergenti che arrivano dal vivaio e sono pronti a vivere quest’esperienza di ottimo livello e importante per la loro crescita. Un doveroso e sentito ringraziamento ai nostri partner, Casciola Gioielli 1950 e Dino Bike che hanno rinnovato l’impegno accanto alla squadra permettendo anche di rafforzarla nei singoli giocatori. Siamo pronti per la prima sfida del 27 aprile”.

Dopo il calendario della serie B2 maschile è ufficiale anche quello della serie C femminile che vedrà impegnate due squadre del Country Club Cuneo. Nella formazione A, che punta a superare la prima fase, scenderanno in campo per difendere i colori del circolo di Viale Angeli Eleonora Tranchero, Benedetta Prato, Demetra Mazzarella (tre giovani del vivaio) oltre a Irma Eleonora Gatti e all’Over 35 Anna Agamennone. Nella squadra B i nomi che compongono la lista al via sono quelli di Beatrice Demichelis, Elisa Brignone, Angelica Ludovica Bodino, Ginevra Bertone, Erica De Stefano, Lucrezia Giraudo, Elena Riosa e Serena Maryam Verdicchio.

La squadra A è inserita nel girone 2 con l’ASD TC Laghi Valperga, il TC Settimo e il TC Piazzano Ebano. Il via al campionato è calendarizzato il 30 marzo e il Country farà visita al TC Laghi Valperga. La prima in casa andrà in scena il 6 aprile contro il TC Settimo. Domenica 13 aprile il terzo testa a testa sarà ancora in casa contro il TC Piazzano Ebano. La squadra B è collocata nel girone 1, con il Tennis Ghiffa, il Momy Sport Village, il Villaforte Tennis di San Salvatore Monferrato e lo Sporting Chivasso. Il via domenica 30 marzo con lo scontro tra le mura amiche contro le giocatrici dello Sporting Chivasso. Domenica 6 aprile le cuneesi faranno visita alle monferrine del Villaforte Tennis e Padel di San Salvatore Monferrato. Domenica 13 aprile giornata di riposo per tornare in gara domenica 27 aprile contro il Momy Sport Village di Rivalta. La chiusura del girone è prevista domenica 11 maggio con il Country che farà visita al Tennis Ghiffa.