Valentina Verra e Sonia Sechi protagoniste agli Special Olympics, l'orgoglio della presidente di Amico Sport Cristina Bernardi: "Grazie per le emozioni che ci avete fatto vivere"

Sono andati in archivio, nei giorni scorsi, i World Winter Games Special Olympics Torino 2025. Sette giorni di gare e grandi emozioni che hanno coinvolto 1.500 atleti provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di 101 delegazioni.

In gara, anche con risultati lusinghieri, due atlete cuneesi della famiglia di Amico Sport: Valentina Verra e Sonia Sechi, impegnate rispettivamente nello sci nordico e nello snowboard. Per loro due medaglie da conservare ed i ricordi di un grande evento.

Le parole, cariche di orgoglio, della presidente di Amico Sport Cristina Bernardi: "Un'esperienza unica. Le nostre atlete si sono immedesimate completamente nello spirito di Special Olympics ed hanno portato a casa, oltre alle medaglie d'oro per Valentina nei 2.5 km di sci nordico e bronzo per Sonia nello Snowboard nelle loro categorie, la medaglia più importante: quella dell'avere vissuto una settimana piena di emozioni che difficilmente scorderanno. Le atlete cuneesi sono state elogiate dai loro tecnici e accompagnatori nazionali per il loro spirito di adattamento, il loro sorriso e la loro continua disponibilità. Hanno dimostrato impegno e non si sono mai scoraggiate. Grazie Vale e Sonia per le emozioni che ci avete fatto vivere! Ci avete resi veramente orgogliosi di voi!"