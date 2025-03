Savigliano: si svela il programma di 200SantaRosa

Martedì 25 marzo alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Savigliano verrà svelato il ricco e variegato calendario di appuntamenti che l’Assessorato alla Cultura ha organizzato nel duecentesimo anniversario della morte del conte Santorre di Santa Rosa.

A completare la giornata il Prof. Giulio Ambroggio e il Prof. Pierangelo Gentile introdurranno la figura del concittadino e il contesto storico in cui è vissuto con un incontro conferenza che si svolgerà alle ore 21.00 presso la sala della Crosà Neira in piazza della Misericordia.

Il titolo 200SantaRosa, scelto dall’Assessorato alla Cultura, intende rimandare non solo all’importante ricorrenza ma anche alle molteplici sfaccettature in cui il personaggio verrà raccontato durante questo intenso anno. L’accattivante immagine grafica è stata resa unica grazie all’utilizzo dell’opera incompiuta, Eroica dell’artista saviglianese Daniele Fissore.

Santorre Annibale Filippo De Rossi, detto conte di Santa Rosa, è stato un protagonista del Risorgimento Italiano e di lui sono noti il valore politico e il suo percorso di lotta militare per l’indipendenza.

Nato e cresciuto a Savigliano visse attivamente la città lasciando tracce e ricordi che non riguardano solo la sua vita istituzionale, ma quella privata densa di eventi familiari e di passioni come quelle per la scrittura e per la musica. Il ritratto che in questi mesi si andrà delineando sarà principalmente quello di un uomo dai grandi ideali e dalle radici genuine che per il proprio credo accettò di lasciare la patria e di morire accanto al popolo greco lottando per la sua indipendenza.

Non a caso si è scelta la data del 25 Marzo per dare il via agli appuntamenti, trattandosi della giornata in cui viene celebrata la festa della liberazione greca dall’impero ottomano, liberazione che ha visto nel concittadino uno dei protagonisti.

Il Comune di Savigliano ha lavorato intensamente facendo rete e ricevendo una bella risposta a più livelli. Gli eventi vedono infatti il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte oltre a collaborazioni con importanti Enti quali il Museo del Risorgimento, l’Università di Torino e l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. L’evento si avvale anche del patrocinio del Consolato Generale Onorario di Grecia (Torino).

Anche il territorio ha risposto all’appello con i comuni di Busca, Caramagna Piemonte, Carmagnola, Racconigi e Rocca de' Baldi che proporranno visite guidate presso i loro luoghi storici raccontandone il collegamento a volte personale, a volte politico con la figura di Santa Rosa. Non mancheranno preziosi momenti proposti dal Museo Civico Olmo, dalla Biblioteca Civica Baccolo e dall’Ufficio turistico.

Il calendario che animerà tutto il 2025 e che sarà raccontato dettagliatamente in conferenza stampa, si caratterizzerà per momenti conferenziali, di intrattenimento, musicali, didattici, artistici che permetteranno a tutti, senza distinzione di età, di avvicinarsi ad una figura storica che ha ancora molto da raccontare.

Tutte le informazioni saranno reperibili a partire dal 26 Marzo sui i canali social con le pagine Facebook e Instagram (200santarosa) oltre che sul sito del Comune di Savigliano.