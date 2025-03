Polizia Municipale di Borgo San Dalmazzo: al via la sperimentazione relativa al sistema delle notifiche digitali

È iniziata in questi giorni la sperimentazione relativa al sistema delle notifiche digitali impiegato dalla Polizia Municipale di Borgo San Dalmazzo: si tratta di un nuovo strumento tecnologico che va a sostituire i mezzi precedentemente impiegati per la notifica delle sanzioni amministrative e del Codice della strada e che sarà utilizzato in questa fase in via sperimentale per alcuni destinatari delle notifiche.



Tramite la piattaforma SEND i possessori di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) riceveranno la notifica degli atti attraverso canali telematici mentre coloro che non posseggono un indirizzo PEC potranno essere tempestivamente informati mediante un messaggio sull’app IO oppure al proprio indirizzo e-mail oppure ancora tramite SMS non appena una pubblica amministrazione darà avvio al procedimento di notificazione di un proprio atto, risparmiando notevolmente sui tempi e sulle spese di notifica cartacea e con un occhio di riguardo all’ambiente.



Sarà sufficiente accedere con il proprio SPID (servizio pubblico di identità digitale) o con la propria carta d’identità elettronica (CIE) alla piattaforma delle notifiche digitali (link https://notifichedigitali.pagopa.it/cittadini ) per indicare il canale di contatto preferito. Inoltre, la piattaforma consente anche di delegare altri soggetti a ricevere le notifiche, andando così a potenziare il canale di distribuzione digitale delle informazioni, oltre ad integrarsi con il sistema PagoPA per il pagamento di eventuali transazioni (es. multe o tributi).



E se non si dispone di alcuno strumento digitale o semplicemente non si desidera registrarsi alla piattaforma? Nessun problema: chi deciderà di non registrarsi sulla piattaforma SEND, ovvero di registrarsi ma di non indicare alcun recapito telefonico o email, ovvero ancora di non accedere al documento inviato attraverso la piattaforma SEND entro i tempi indicati nella notifica, continuerà a ricevere le notifiche tramite la tradizionale raccomandata cartacea.



A seconda del tipo di servizio che si deciderà di scegliere (notifica digitale o tradizionale notifica postale), il sistema applicherà costi diversificati; ad esempio, se il cittadino ha la possibilità di ricevere la corrispondenza in maniera totalmente digitale (SEND), il costo per la notifica sarà pari a euro 4,92. In caso di notifica cartacea tradizionale l’ammontare delle spese di notifica dipenderà invece dalle tariffe applicate dal sistema postale tradizionale.