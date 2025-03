Sport e Scuola: a Mondovì tutti promossi con "Che campioni in campo" (VIDEO)

Anche quest'anno il PalaManera di Mondovì ha ospitato "Che campioni in campo", la manifestazione sportiva organizzata dagli insegnanti di scienze motorie monregalesi, in collaborazione con la società sportiva Mondovì Volley e con il patrocinio del Comune di Mondovì.

In campo si sono sfidate 12 squadre in rappresentanza di altrettante classi dei vari istituti scolastici monregalesi. Ogni formazione, inoltre, aveva nel proprio organico una giocatrice di serie A, "prestata" per l'occasione dalla BAM Mondovì. Ad aggiudicarsi il primo posto sono stati i ragazzi della 3^ A del Liceo Scientifico di Scienze Applicate del Cigna, che in finale hanno sconfitto la 4^ A Elettronica ed Elettrotecnica sempre del Cigna.

Risultato finale a parte, però, l'occasione è stata utile soprattutto per vivere un momento di sana convivialità e per sottolineare i valori dello sport. Al momento delle premiazioni erano presenti gli assessori del Comune di Mondovì Alessandro Terreno (Sport) e Francesca Bertazzoli (Scuola), insieme al presidente del Mondovì Volley Mario Bovetti.

Nel video i festeggiamenti dei vincitori e le interviste con il professore di scienze motorie Nicola Berutti e con l'assessore Francesca Bertazzoli: