Volley A2M Play-off -4. Paolo Brugiafreddo, il DS che ha costruito Cuneo: "È la squadra che ho pensato, sono fiducioso" [VIDEO]

Paolo Brugiafreddo entra in campo per festeggiare la vittoria ad Aversa (Foto Enzo Pinelli)

Tra quattro giorni saranno play-off. Domenica pomeriggio alle 18 la MA Acqua S.Bernardo Cuneo affronterà Aversa in gara-1 dei Quarti di Finale e lo farà di fronte al pubblico amico di San Rocco Castagnaretta. La prevendita dei biglietti è già iniziata e non è difficile immaginare che la cornice sarà di quelle da fare stropicciare gli occhi: tanti i tifosi che verranno a fornire il loro sostegno ai ragazzi di Matteo Battocchio.

Aversa, avversario complicato che Cuneo ha battuto appena tre giorni fa a domicilio al termine di una gara stradominata con il servizio. Ad accompagnare i biancoblu in Campania per quella che era la partita più importante dell'anno c'era come sempre Paolo Brugiafreddo, il Direttore sportivo che nell'estate scorsa questa squadra l'ha costruita insieme con l'allenatore Battocchio ed il presidente Costamagna.

Brugiafreddo, che quando è caduta l'ultima palla abbiamo visto fiondarsi in campo ad abbracciare i suoi uomini: "È stata una sensazione bellissima, di liberazione - racconta -. Sono contento per loro, perché hanno davvero lavorato tantissimo per arrivare a questo traguardo. Due mesi fa avremmo firmato col sangue per un risultato del genere".

Il direttore sportivo al termine della partita si è rivolto direttamente ai ragazzi: "Li ho ringraziati, mi sono tolto il cappello di fronte a loro per alcuni atteggiamenti professionali indescrivibili. Mi riferisco a situazioni individuali durante l'anno nelle quali i protagonisti avrebbero anche potuto sentirsi "disturbati". Ebbene, proprio lì si sono invece dimostrati professionali in modo incredibile: questa, per noi che abbiamo costruito la squadra è stata la più grande vittoria. Significa che sotto il profilo umano abbiamo scelto davvero bene".

Il DS pensa già al futuro: "Ora dovremo essere bravi a resettare tutto. La partita di domenica è stata anomala: abbiamo prevalso nel fondamentale del servizio in maniera quasi irripetibile, di fronte ad un avversario forte e preparato. Mi aspetto un'Aversa agguerrita, che cambierà volto, forte e che di qui in avanti lo sarà ancora di più"

C'è da dire che la squadra di Cuneo arriva a questi play-off in forma smagliante: "Sì, vero. Ma io mi aspetto da subito un avversario che sa giocare bene e che ha individualità importanti. Una squadra con caratteristiche tecniche simili alle nostre: nell'ultima gara il loro servizio è entrato poco, ma durante tutta le regular season più volte è stato la loro arma in più. Noi siamo in un momento di forma mentale molto buona, mi auguro che ciò ci possa dare una grossa mano".

Nulla viene per caso: il quarto posto finale in regular season, ma soprattutto l'ottima forma della squadra sono figli di un processo di crescita costruito con pazienza ed un gran lavoro di tutto lo staff: "Tutti hanno fatto un lavoro enorme, sia lo staff tecnico che quello medico. Si sono fatti in quattro. Con grande professionalità, ma anche tanta passione".

Come si affrontano questi play-off? Paolo Brugiafreddo ride: "Possibilmente in modo diverso rispetto l'anno scorso. Battute a parte, come dicevo con la capacità di resettare tutto, ma anche con concentrazione e soprattutto senza fretta. Non contano più i punti, ma le vittorie. Bisognerà essere bravi ad accettare i momenti in cui l'avversario sarà superiore ed essere pronti a cogliere le opportunità quando arriveranno".

Fin dove pensa possa arrivare la sua Cuneo "Per la prima volta ad Aversa ho visto concretizzarsi la squadra che avevamo pensato quest'estate - chiude il direttore sportivo -. Fatta di battitori, di lottatori. Sono fiducioso".

LA VIDEO INTERVISTA A PAOLO BRUGIAFREDDO QUI SOTTO: