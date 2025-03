Mondovì, modifica alla viabilità in via Vittorio Veneto per lavori sull’acquedotto comunale

Per consentire lo svolgimento in sicurezza di un apposito intervento sulla rete dell’acquedotto comunale, da lunedì 24 marzo a giovedì 27 marzo la circolazione stradale in via Vittorio Veneto subirà alcune modifiche in corrispondenza della rotatoria con via Aldo Moro e via Rosa Bianca.

In particolare, verrà interrotta la corsia di marcia ascendente di via Vittorio Veneto e sarà istituito il senso unico di marcia con direzione da via Rosa Bianca verso via della Cornice. Il traffico veicolare diretto verso Villanova Mondovì, Frabosa e Roccaforte Mondovì, quindi, seguirà la seguente deviazione: via Cornice, piazza Mellano, via I° Alpini, via Cuneo, Tangenziale di Mondovì (SS704). Sarà comunque consentito a tutti i veicoli il transito fino al civico n. 1 di via Vittorio Veneto.

I lavori dovrebbero proseguire (compatibilmente con le condizioni meteorologiche) sino al 4 aprile mediante l’installazione di un semaforo. Per ogni ulteriore informazione è a disposizione il Comando di Polizia Locale (0174.559205)