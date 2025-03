Peveragno e la sicurezza stradale in frazione San Lorenzo: il Comune presenterà uno studio di fattibilità alla Provincia

Su eventuali interventi di miglioramento della sicurezza stradale della frazione di San Lorenzo di Peveragno il Comune presenterà alla Provincia uno studio di fattibilità – pagato con fondi propri -, che coinvolgerà anche lo spostamento del semaforo pedonale all’incrocio tra via Don Nasi e la locale piazza.

È questo il punto raggiunto tra i due enti a seguito del sopralluogo effettuato una settimana fa dal presidente della Provincia Luca Robaldo nella frazione peveragnese. Presenti, lato Comune, il sindaco Paolo Renaudi, la vice Vilma Ghigo, i consiglieri comunali Adriano Renaudi, Pierangelo Mattalia e Gloria Gavotto. Ha partecipato anche Cinzia Marchisio, titolare del baby parking “Il Nido dei Bimbi”.

Il sopralluogo: “Peveragno ha problemi nella viabilità non solo a San Lorenzo”

Il sopralluogo ha coinvolto il centro abitato della frazione e la strada provinciale 5, da tempo oggetto di richieste e segnalazioni da parte di residenti, operatori delle scuole e delle strutture per l’infanzia e negozianti relative all’elevata velocità – e conseguente pericolosità – degli automobilisti di passaggio: è del 2022 l’ultima raccolta firme sul tema presentata dai residenti a Provincia e Comune, mentre è più recente una petizione.

“Il presidente Robaldo è venuto a toccare con mano la situazione, e per questo lo ringraziamo – ha commentato il sindaco Renaudi – ma più che presentare noi una serie di interventi non si può fare molto: non si possono inserire sulle strade provinciali sistemi meccanici di riduzione della velocità”.

“Quel che possiamo fare, insomma, non è molto più di quanto già pensato e preventivato – ha aggiunto ancora il sindaco -. San Lorenzo ha un chilometro e mezzo di strada da mettere in sicurezza quindi non sarà un percorso facile né immediato. Ma abbiamo realizzato un primo passo”.

La discussione in Consiglio. Mattalia: “Problema persiste da anni”

Dell’argomento si è parlato anche nell’ultimo Consiglio comunale, lunedì 17 marzo, grazie a una mozione presentata dallo stesso consigliere Mattalia, motivata dal fatto che “in anni nulla è stato fatto e i controlli delle forze dell’ordine sono tutt’altro che coerenti con quanto necessario”: “Essendo la strada inserita in un centro abitato la Provincia, durante il sopralluogo, ha sottolineato come sia il Comune a doversi muovere per realizzare una più puntuale segnaletica stradale e, appunto, a organizzare i controlli”.

“Servirebbero quattro interventi di agenti per assicurare i controlli alle entrate e alle uscite giornaliere dalle scuole di frazione e attualmente appare impossibile farlo – ha commentato, ancora, il sindaco -. Allo stesso modo le opzioni paventate nella delibera, la creazione di una rotonda all’imboccatura di via Croce Paschin e la collocazione di rialzi dalla scarsa pendenza sul manto stradale, appaiono come infattibili per più motivi se non completamente inutili”.

La discussione in Consiglio si è quindi conclusa con il respingimento della mozione da parte della maggioranza.