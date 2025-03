Tangenziale Alba, anticipato di un giorno il restringimento di carreggiata

A causa delle previsioni meteo sfavorevoli per la notte tra venerdì 21 e sabato 22 marzo che potrebbero non consentire il completamento dell’installazione delle segnaletiche, Anas ha anticipato di 24 ore l’attivazione del restringimento di carreggiata lungo la Tangenziale di Alba (SS231). La limitazione sarà pertanto in vigore a partire dalle ore 6:00 di domani, venerdì 21 marzo. Come precedentemente comunicato, sulla carreggiata in direzione Asti il restringimento sarà attivo a partire dallo svincolo di Alba Centro sulla SP3bis mentre in direzione Cuneo il restringimento sarà attivo dallo svincolo di Alba Est/Mogliasso.

Per consentire di completare l’installazione della segnaletica per l’assetto temporaneo della circolazione in vista degli interventi sui viadotti, a partire dalle 22:00 di oggi giovedì 20 marzo e fino alle 6:00 di domani, venerdì 21 marzo, la tangenziale sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza dello svincolo in prossimità del fiume Tanaro/Corso Casale con circolazione indirizzata sulla viabilità locale tramite apposita segnaletica.