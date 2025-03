Viaggio nel cuore delle imprese cuneesi: il progetto video di Confapi racconta l'eccellenza delle PMI

Confapi Cuneo accende i riflettori sulle piccole e medie imprese del territorio con un progetto video che ne racconta storie, volti e valori. Un viaggio autentico dentro il tessuto produttivo della provincia Granda, tra Langhe e Alpi, per far emergere il talento, la determinazione e l'umiltà di chi ogni giorno costruisce il futuro dell'economia locale.

Il video, curato da Piero Muscari, esplora alcune delle eccellenze industriali della Granda, rappresentative della forza e della passione di chi lavora in questa terra di confine tra Langhe, Alpi, Liguria e Costa Azzurra. Un mosaico di imprese che unisce tradizione e innovazione, dove il legame con il territorio resta centrale.

"Molte PMI non comunicano la loro realtà, eppure dietro ogni azienda ci sono storie incredibili di impegno e successo. La nostra missione è proprio quella di dare loro voce, far emergere il loro valore e la loro capacità di innovare rimanendo fedeli alle proprie radici", sottolinea Massimo Marengo, presidente di Confapi Cuneo. "Abbiamo raccolto storie di persone che, con professionalità e dedizione, hanno costruito imprese solide e riconosciute. Questo video non è solo un omaggio al loro lavoro, ma anche un'opportunità per far conoscere il nostro territorio e le sue eccellenze. Ci auguriamo che possa servire a creare nuove opportunità e sinergie tra le aziende del territorio".

Quello che emerge da queste interviste è un ritratto autentico delle persone che lavorano ogni giorno con passione e sacrificio, spesso lontano dai riflettori. Si tratta di imprenditori e lavoratori che incarnano l'anima produttiva della Granda, con la loro tenacia, la loro umiltà e il forte legame con il territorio. Sono storie di fatica, ma anche di successo, che meritano di essere raccontate e valorizzate. Questo progetto non è solo una vetrina per le aziende, ma anche un modo per far emergere i valori che stanno dietro al loro operato: dedizione, innovazione e una straordinaria capacità di adattarsi alle sfide del mercato.

Il progetto nasce da un'idea di Massimo Albertengo, presidente di Unionalimentari Confapi Cuneo e della direttrice di Confapi Cuneo Chiara Carlini, con l’obiettivo di mostrare il tessuto produttivo locale attraverso le testimonianze dirette degli imprenditori. Piero Muscari, con il suo metodo di storytailoring, ha raccolto interviste autentiche e coinvolgenti, capaci di restituire la passione e la dedizione di chi ogni giorno affronta le sfide del mercato.

Uomini e donne che, dall’estremo nord-ovest italiano, hanno creato realtà uniche, riconosciute in tutto il mondo. "Le nostre imprese non sono solo numeri e bilanci, ma persone, storie e passioni. Questo è il vero valore del made in Cuneo, una realtà fatta di competenze, sacrificio e visione", conclude Chiara Carlini.

Le interviste, disponibili su YouTube, offrono uno spaccato del dinamismo delle imprese della Granda, spesso a conduzione familiare ma proiettate verso il futuro. Il progetto culminerà il prossimo 16 aprile 2025, quando Confapi Cuneo celebrerà le eccellenze delle PMI associate in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, con il patrocinio del Ministero delle Imprese, nella splendida cornice del Castello di Guarene.

Il video con le interviste ai protagonisti