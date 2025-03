ActionAid: l'impegno dell'organizzazione internazionale indipendente a favore dei diritti dei bambini

Si tratta di uno strumento normativo che riconosce a tutti i minori il diritto alla vita, allo sviluppo, all'opinione, alla non discriminazione, alla protezione, all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Eppure, al giorno d’oggi sono ancora milioni i bambini a cui sono negati anche i diritti più essenziali.

In questi casi, a fornire loro supporto sono realtà come ActionAid, l'organizzazione internazionale indipendente e non governativa, attiva da oltre 35 anni e presente oggi in 71 Paesi nel mondo.

La tutela dei diritti dei bambini con le adozioni a distanza di ActionAid

ActionAid è da sempre impegnata a sostenere chi vive in condizioni di marginalità e povertà, attraverso una serie di progetti e iniziative.

In particolare, le adozioni a distanza con ActionAid contribuiscono a migliorare le condizioni dei bambini del Sud del Mondo, assicurando loro l’accesso al cibo, all’acqua, alle cure e all’istruzione.

Grazie a questo gesto importante, ActionAid sostiene ogni giorno oltre 111 mila minori, che possono in questo modo sperare in un futuro privo di disuguaglianze: l’aiuto di ActionAid, infatti, è destinato infatti anche alle loro famiglie e alle comunità in cui vivono.

Ma quali sono gli ambiti su cui è possibile intervenire? Scopriamone alcuni più nel dettaglio.

Il diritto al cibo e all'acqua

L'accesso all'acqua pulita è un diritto fondamentale, eppure a molti bambini ancora oggi è negato. Nei Paesi del Sud del mondo, le fonti idriche sicure sono spesso così lontane da costringere i più piccoli a percorrere diversi chilometri per accedere all'acqua potabile.

Senza contare che, per chi vive in povertà estrema, è spesso difficile anche alimentarsi: ogni anno, a causa della malnutrizione, 3,1 milioni di bambini muoiono prima di compiere 5 anni.

Tramite l'adozione a distanza, ActionAid assicura a ogni bambino e alla sua famiglia cibo e sostentamento, con interventi finalizzati a contrastare le situazioni di disagio più urgenti, così come ad assicurare un cambiamento nel lungo periodo.

ActionAid, infatti, oltre a facilitare l’accesso all’acqua pulita, sostiene l'indipendenza economica delle donne, l'accesso alla terra, l'agricoltura biologica e la formazione dei piccoli agricoltori.

Il diritto alla salute

Un altro diritto dei bambini spesso violato in condizioni di povertà estrema e marginalità è quello alla salute. Nei Paesi a Sud del Mondo, infatti, le pratiche igieniche scorrette, così come il consumo di acqua non potabile, favoriscono la diffusione di malattie infettive che spesso si rivelano fatali, soprattutto per i più piccoli, mentre in Occidente sono facilmente prevenibili oppure possono essere curate.

Grazie all'adozione a distanza, ActionAid fornisce assistenza, vaccini e cure mediche affinché nessuna malattia considerata curabile possa diventare letale. Inoltre, promuove iniziative di sensibilizzazione sulle pratiche igieniche e la prevenzione, supportando quel cambiamento essenziale per garantire a tutti i bambini il diritto alla salute.

Il diritto allo studio e all'infanzia

A causa di conflitti, instabilità politica, disuguaglianze e povertà, per molti bambini del Sud del mondo anche il diritto allo studio risulta ancora oggi negato. In questi Paesi gli istituti scolastici sono carenti, talvolta troppo distanti, e molto spesso non dispongono di aule, banchi, materiali e tutto ciò che serve per assicurare un percorso scolastico adeguato.

In molte comunità, l'istruzione è ancora un lusso, molti i genitori ritirano i loro figli da scuola affinché possano contribuire al sostentamento di tutta la famiglia. Spesso i bambini sono costretti a lavorare, senza contare che in molti contesti è diffuso il fenomeno delle spose bambine: un vero e proprio abuso che priva le più giovani del diritto a vivere serenamente la propria infanzia.

L'adozione a distanza con ActionAid permette di contrastare il lavoro minorile e tutte quelle criticità, figlie della povertà, che contribuiscono a favorire l'abbandono scolastico. L'organizzazione si impegna attivamente a ostacolare coloro che impiegano manodopera minorile, offrendo un sostegno materiale e culturale alle famiglie, così che non debbano privare i loro figli dell'opportunità di accedere all'istruzione.

Il contributo di ActionAid si consolida anche nella promozione di campagne di sensibilizzazione sull'importanza della scuola, sui diritti dei bambini e sulla piaga del lavoro minorile. Parallelamente, assicura fondi alle scuole per potenziare strutture e percorsi di istruzione, fornendo acqua e risorse essenziali affinché ogni bambino possa aspirare a un futuro più dignitoso.