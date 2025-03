Arredare il soggiorno: i trend del momento

Arredare il salotto è un’impresa creativa e strategica tra le più importanti in casa. Al centro dell’attenzione, infatti, c’è il primo ambiente che viene visto dagli ospiti in visita, nonché una zona dell’abitazione che si può definire, a ragione, come ricca di funzioni. Un tempo era solo il luogo dove ci si riposava. Oggi come oggi, è spazio dedicato allo studio, al lavoro, alla convivialità.

Questo è il motivo per cui non si può lasciare assolutamente nulla al caso per quanto riguarda il suo arredamento. Qual miglior modo di orientarsi tra le varie opzioni se non quello di utilizzare come bussola le tendenze di design del momento? Nelle prossime righe, facciamo un piccolo viaggio alla scoperta delle principali.

Legno protagonista (e lo stile non è per forza classico)

Quando pensiamo all’arredamento in legno, la prima immagine che ci viene in mente è quella di interni in stile classico. Bene, nel 2025, non è più così.

Il materiale in questione, che fa parte della quotidianità dell’uomo da tempo immemore, accompagnandolo in diversi ambiti della sua vita, può essere reso protagonista anche di ambienti arredati con un mood moderno.

La tendenza del momento prevede il fatto di inserire pochi ma studiati dettagli in legno, spesso con lo scopo di valorizzare particolari unici come le vecchie pavimentazioni in piastrelle o in cementine.

Possono bastare complementi come i mobili porta TV scelti puntando verso le essenze e le finiture giuste - in questo periodo, vanno per la maggiore quelli in legno massiccio - per tributare nel migliore dei modi un pavimento con vecchie piastrelle dai toni caldi.

Un’altra alternativa che stiamo vedendo sempre di più è l’intera parete attrezzata in legno, magari caratterizzata da un motivo cannettato per esaltare il senso di verticalità, che crea un delizioso contrasto con la pavimentazione bianca.

L’eleganza della vetrinetta

Proseguendo con l’elenco dei trend che stanno dominando le scelte relative all’arredamento del salotto, non si può non dedicare un cenno alla centralità dei mobili con vetrinetta, apprezzati soprattutto se di dimensioni contenute.

No, anche in questo caso il mood classico non è scontato. Esistono, infatti, delle meravigliose credenze moderne con strutture minimal in legno che si adattano bene ai living contemporanei e che valorizzano, come vere e proprie opere d’arte, libri e soprammobili.

Divano modulare

Il divano modulare è uno dei must assoluti nell’ambiente living in questo 2025.

Lo vediamo soprattutto caratterizzato da forme morbide e accogliente e con un design che richiama il motivo del cerchio, quasi a sottolineare il desiderio di creare un’area relax completamente isolata rispetto alle altre parti del living.

Pantone 2025

Un colore importante come il Pantone 2025 non poteva che essere centrale nell’ambito delle scelte di arredamento per uno spazio come il living.

Il Mocha Mousse, tonalità di marrone calda, si presta molto bene a questa zona della casa in quanto permette di apprezzare, al primo sguardo, un senso di calore e di accoglienza, il massimo quando si parla di spazi domestici.

I designer di interni lo hanno messo al centro di diverse collezioni. Lo vediamo nei divani, ma anche nell’illuminazione, con un effetto naturale a dir poco affascinante.

Da non trascurare è anche un accessorio come il tappeto. Sceglierlo del colore Mocha Mousse e collocarlo, per esempio, sul pavimento in un living con le pareti dipinte in beige o in bianco, è la scelta migliore per scaldare l’atmosfera della stanza, rimanendo comunque sul filo di un mood sobrio.

Arredi trasformabili

Con case che non sono più così grandi come quelle che dominavano le richieste del mercato a fine prima fase dell’emergenza pandemica, è praticamente obbligatorio avere a disposizione arredi trasformabili.

Il più trendy del 2025? Il divano che si trasforma in letto solo in una sua parte, lasciando una porzione di seduta che permette di parlare di una vera e propria isola.