Non solo calcio: il tennis è il secondo sport più seguito dagli italiani

Quando parliamo degli interessi degli appassionati dello sport in Italia, il primo posto del podio è da sempre appannaggio del gioco del calcio, unanimemente considerato lo “sport nazionale italiano”.

Detto ciò, da alcuni anni è particolarmente cresciuto il numero di coloro che seguono il tennis che grazie a Jannik Sinner in primis, ma anche a diversi altri giovani emergenti, sta risvegliando negli italiani una passione che sembrava quasi perduta e che aveva raggiunto l’apice ai tempi di Panatta, Bertolucci e Barazzutti, e che, ma solo in parte, si era risvegliata grazie ad atleti come Fognini e Berrettini e ad atlete come Schiavone, Errani e Vinci.

Il fatto che il tennis sia in progressiva ascesa si evince anche dalla crescita del numero di tesserati che nel 2024 hanno superato il milione di unità (nel 2000 era 129mila), dall’aumento del numero di scommesse, un tempo prevalentemente destinate al calcio, e dall’incremento degli investimenti delle Pay Tv per l’acquisizione dei diritti sulle trasmissioni dei match dei tornei del Grande Slam e degli ATP 1000, 500 e 250.

Data la crescente diffusione di questo sport, analizziamo qualche numero e le principali motivazioni della crescita.

Classifica degli sport più seguiti in Italia: medaglia d’argento per il tennis

Nell’aprile 2024 è stato presentato un interessante sondaggio effettuato da Demos. I risultati hanno mostrato che la percentuale degli italiani che seguono il tennis è salita al 39% (nel 2016 era decisamente più bassa: 21%). L’incremento è stato quindi di 18 punti percentuali e nessun altro sport ha avuto un incremento così alto.

Il calcio è ancora saldamente al primo posto ed è seguito dal 53% degli italiani; nel 2016 la percentuale era del 38% e quindi la crescita è stata di 15 punti percentuali; eccellente, ma inferiore a quella del tennis che peraltro ha scalzato dal secondo gradino del podio la Formula 1 che comunque è passata dal 34% del 2016 al 38% attuale.

C’è stato un leggero calo del volley, passato dal 32% del 2016 al 31% del 2024. 31% anche per quanto riguarda l’atletica. Con il 29% seguono poi nuoto e motociclismo. Ci sono poi ciclismo (26%), basket (22%), rugby (11%) e boxe (10%).

Tennis: le motivazioni di una grande crescita

Sono varie le motivazioni che hanno portato a quella che potremmo definire come una vera e propria “rinascita del tennis”.

La prima vera grande svolta è arrivata nel 26 novembre del 2023, con la vittoria della nazionale in Coppa Davis, dopo 47 anni dallo storico primo trionfo contro il Cile (4-1) nel dicembre 1976 (la nazionale era capitanata da Nicola Pietrangeli e la squadra era formata da Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli).

Un indiscutibile contributo è arrivato dai vari successi di Jannik Sinner in vari tornei ATP (fra cui 3 del Grande Slam: 2 Australian Open e un US Open) che lo hanno portato a occupare saldamente la prima posizione del ranking ATP.

Si deve sottolineare anche la grande crescita di Jasmine Paolini che è arrivata a occupare il quarto posto della classifica WTA.

Ci sono state anche vittorie importanti nel doppio maschile, grazie alla coppia Bolelli e Vavassori, nel doppio misto con la coppia Errani e Vavassori e nel doppio femminile grazie alla coppia Paolini ed Errani.

Non si devono poi dimenticare le ascese in classifica di diversi giovani atleti fra cui si ricordano Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Luca Nardi e Francesco Passaro.

Infine, meritano una menzione anche il ritrovato Matteo Berrettini, trascinatore nel trionfo in Coppa Davis nel 2024, e Fabio Fognini, ancora nella top 100.