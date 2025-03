Savigliano: nuovi appuntamenti in ludoteca

Nuovi appuntamenti alla Ludoteca-Centro famiglie di Savigliano, che mercoledì 19 marzo ha riaperto i battenti con i nuovi serramenti appena installati.

Venerdì 21 marzo, dalle 16.30 alle 19, è in programma “Facciamo fiorire il parco”, iniziativa per abbellire il Parco della Lentezza in vista della bella stagione.

«Chi vuole – spiegano da “La casa sull'albero” – può portare una piantina o un fiorellino da mettere in terra, aiutandoci a rendere più bella la nostra area verde».

Sempre il 21 marzo, ma alle 19 alle 22, è previsto un “pigiama party” per bimbi dai 3 ai 10 (iscrizione obbligatoria ai numeri 335.1273890 o 320.9025486.)

Infine, riprendono gli appuntamenti con la “Ludoteca in scatola”. Tre sabati – il 22 marzo, il 12 aprile ed il 24 maggio – in cui, dalle 19 alle 23.30, genitori e bambini dai 3 ai 12 anni potranno riscoprire il divertimento di giocare insieme dopo una pizza. L'attività è gratuita, anche in questo caso su prenotazione.