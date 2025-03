Restying del sito web del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, Forza Italia Cuneo: “Necessario e urgente aggiornare le informazioni disponibili”

"Avevamo chiesto chiarezza nelle informazioni sull’attività del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, quelle ospitate sul sito web, aggiornato all’attività del 2020.

In cinque anni qualche attività sarà stata svolta… - scrivono in una nota da Forza Italia Cuneo - ".

Per rispondere a queste e altre domande, lo scorso 6 marzo si è riunita la VI commissione consiliare, con la partecipazione del presidente di commissione Erio Ambrosino, l’assessore Paola Olivero, il presidente del Consorzio Giancarlo Arneodo e la direttrice Giulia Manassero.

L’intento è stato apprezzato, ma non basta.

“Pare strano che – interviene Franco Civallero, capogruppo Forza Italia – grazie alle risorse interne dell’Amministrazione comunale a trazione PD e del Consorzio non vi sia la figura professionale in grado di aggiornare periodicamente il sito e ci si debba affidare a strutture esterne, per una spesa pari a € 4.000,00, pare”.

Nell’attuale contingenza economica non è necessario un restyling completo, è sufficiente un aggiornamento per sopperire alla mancanza di informazioni rispetto ai progetti indicati; vi è preoccupazione rispetto al monitoraggio ed alla rendicontazione di un settore tanto importante, anche se costituito in forma di ente gestore sotto la diretta responsabilità e finanziamento per la sua parte del Comune di Cuneo.

Sono necessarie informazioni aggiornate e complete in quello che già c’è, sono richiesti dati statistici.

“È necessario fin da subito - conclude Civallero – che sul sito compaiano i bilanci consuntivi 2023 e 2024, lo stato dei progetti (numero utenti coinvolti e soggetti a cui sono stati appaltati), i progetti attivati nell’ultimo biennio ed il numero degli utenti che ne hanno beneficiato e a quali soggetti sono stati “appaltati e se esistono nuovi progetti in questi ambiti non riportati negli elenchi”.