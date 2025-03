Cuneo, didattica orientativa al liceo De Amicis

Volgono al termine gli incontri del Capitolo La Granda del BNI con il triennio del liceo De Amicis di Cuneo nell’ambito del progetto “Incontri di Orientamento al mondo del lavoro e didattica orientativa”, organizzati con il docente orientatore prof. Patrizia Combale, che coordina 23 docenti tutor selezionati nell’ambito di un progetto ministeriale.



Il Capitolo La Granda del BNI (Business Network International), l’associazione mondiale che si occupa di marketing referenziale, ha quasi concluso un ciclo di incontri con gli studenti delle classi terze, quarte e quinte del liceo De Amicis.



Il progetto, mirato a guidare i giovani in un viaggio di introspezione e orientamento al mondo del lavoro, ha visto il coinvolgimento di un gruppo di imprenditori in diversi settori, che hanno messo a disposizione la loro esperienza per aiutare gli studenti a comprendere meglio le proprie inclinazioni e prepararsi al futuro professionale.



Gli incontri sono stati strutturati in modo graduale e differenziato per le diverse classi. Il lavoro con gli studenti di terza si è concentrato sulla conoscenza dei propri talenti e capacità, al fine di permettere a ciascuno di individuare la “strada giusta” per il proprio futuro. Gli studenti di quarta hanno partecipato a sessioni di orienteering, affrontando paure e incertezze, imparando a definire i propri obiettivi e a puntare sulle proprie risorse interne per delineare il percorso professionale da intraprendere. Le classi quinte hanno simulato colloqui di lavoro, affrontando tematiche cruciali come la scelta delle aziende a cui inviare il curriculum, la redazione dello stesso e come presentarsi al meglio durante un colloquio.



“Si è trattato di un’opportunità unica per gli studenti – dicono le vicepresidi Lucia Viola e Patrizia Combale - di confrontarsi con esperti del settore, acquisire competenze pratiche e acquisire maggiore consapevolezza sui propri interessi e sulle opportunità professionali a loro disposizione”.



“Desiderano esprimere un sincero ringraziamento al Liceo De Amicis - dicono gli imprenditori del Capitolo La Granda BNI, che hanno offerto la loro prestazione gratuitamente - per aver dato la possibilità di realizzare questo progetto e per la disponibilità dimostrata nel coinvolgere gli studenti in un processo di crescita personale e professionale: l’interazione con i ragazzi è stata un’esperienza arricchente e stimolante, e speriamo che queste sessioni di orientamento possano contribuire positivamente al loro futuro professionale.

Lo scopo del Business Voices progetto interno al BNI è proprio quello di restituire al territorio, tramite testimonianze e progetti volte a sostenere le scuole per contribuire alla crescita dei ragazzi.

Questi nove incontri ci hanno dato la possibilità di incontrare tanti ragazzi e confrontarci con loro, abbiamo capito come migliorare le nostre realtà lavorative, cosa mettere a disposizione delle nuove generazioni che un domani faranno parte delle nostre aziende.

Questa opportunità che ci ha offerto il liceo è stata molto stimolante e istruttiva anche per noi e speriamo di ripeterla anche in futuro".