Anche i detenuti della casa di reclusione di Saluzzo hanno celebrato la Festa del Papà

Nelle giornate del 18 e 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, la CRIVOP ITALIA ODV ha organizzato un evento speciale presso il teatro della Casa di Reclusione di Saluzzo . Il progetto, intitolato "Un'ora di arcobaleno", ha offerto ai detenuti l'opportunità di trascorrere momenti preziosi con i propri figli e familiari in un clima di serenità e condivisione.

L'evento, svoltosi dalle 10 alle 13, ha visto la partecipazione di una decina di bambini che hanno interagito con i volontari attraverso giochi di gruppo, momenti di divertimento e attività ludiche pensate per rafforzare il legame tra padre e figlio. Le famiglie, riunite intorno ai tavoli allestiti per l'occasione, hanno potuto gustare pizze e dolci in un'atmosfera accogliente e gioiosa, resa ancora più speciale dalla musica di sottofondo curata dai volontari.

Il momento più toccante, come sempre, è stato il distacco tra i bambini e i loro papà. Vedere i loro volti rattristati nel lasciare il proprio genitore è stato straziante, ma al tempo stesso la CRIVOP ITALIA ODV ha provato una profonda soddisfazione per aver contribuito alla realizzazione di un evento capace di regalare emozioni autentiche e indelebili.

La CRIVOP ITALIA ODV desidera ringraziare la Direzione e il Comandante dell'istituto per l'autorizzazione concessa, nonché il fotografo volontario Renato Trucco per il servizio fotografico che ha immortalato questi momenti di grande umanità e affetto.

L'evento rientra nella missione della CRIVOP ITALIA ODV di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, promuovendo iniziative che mantengano vivo il legame con i propri affetti e offrano speranza per un futuro migliore.