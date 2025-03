Domenica a Chiappera si recupera la gara di sci nordico del calendario regionale

Domenica 23 marzo sulla pista agonistica di Chiappera di Acceglio, perfettamente innevata, lo Sci Club Valle Maira recupererà la gara di sci nordico del calendario regionale rinviata a fine febbraio. Per festeggiare la fine della stagione invernale sarà riproposto lo stesso formato di gara della Gimkana in 2 manche che ha avuto grande successo l’anno scorso.

Le iscrizioni si raccolgono online sul portale della FISI entro sabato 22 marzo e la distribuzione dei pettorali avverrà a partire dalle 8 di domenica 23 nella zona di accesso allo stadio del fondo di Chiappera. La pista sarà chiusa a partire dalle 9,50 e il primo concorrente partirà alle 10. Le premiazioni sono in programma al termine delle competizioni sul campo di gara.

Terminata la prima manche per tutte le categorie la prova verrà ripetuta con l’ordine di partenza inverso per ogni categoria. Per ogni ostacolo saltato o non affrontato correttamente verrà applicata una penalizzazione di 20 secondi sul tempo della prova. La classifica finale sarà data dalla somma dei tempi delle due prove. I Super Baby e i Baby gareggeranno in tecnica classica, con un binario sul bordo della pista in tutti i tratti rettilinei e senza ostacoli. Dalla categoria Cuccioli alla categoria Giovani la gara sarà a

tecnica libera.

Al termine della competizione è in programma il polenta party per tutti i presenti, ma chi invece volesse pranzare al Rifugio Campo Base potrà prenotare chiamando il numero telefonico 334-8416041.

Anche quest’anno la gara è stata intitolata alla memoria di Sara Fina, atleta e allenatrice dello Sci Club Valle Maira scomparsa nel marzo 2023. Nella premiazione verrà assegnato anche uno speciale riconoscimento in memoria di Alice Olivero, giovane atleta dello Sci Club scomparsa anche lei nel marzo 2023, poche settimane dopo Sara. Il premio intitolato ad Alice verrà assegnato ad un atleta di ogni Sci Club presente alla manifestazione.

Per ulteriori informazioni si può scrivere a info@sciclub-vallemaira.it