Sci alpino maschile, Coppa Europa: Corrado Barbera chiude in 14ª posizione lo slalom bis di Norefjell

Corrado Barbera in azione (pentaphoto)

Decimo posto per Simon Maurberger nel secondo slalom che ha completato la tappa di Coppa Europa di Norefjell, in Norvegia: i padroni di casa hanno calato un poker con Hans Grahl Madsen vincente in 1’53″57 davanti ad Oscar Andreas Sandvik, secondo a 0″12, Theodord Brækken, terzo a 0″33 dopo essere stato al comando a metà gara, ed Eirik Solberg, quarto a 0″40.

Maurberger ha saputo risalire di tre posizioni nella seconda manche chiudendo a 1″38 dal vincitore, con il cuneese Corrado Barbera quattordicesimo a 1″62 e Federico Liberatore buon 15esimo a 1″64.

Entra in zona punti anche Alessandro Pizio che è 27esimo a 4″25; non hanno completato la gara Francesco Zucchini, Matteo Canins, Tommaso Saccardi, Edoardo Saracco, Stefano Pizzato e Filippo DElla Vite

Quando al termine della stagione mancano solo le finali di Hafjell, Sandvik ha ipotecato il successo nella classifica di specailità con 509 punti contro i 394 dell’austriaco Rüland, oggi nono, ed i 305 del francese Azzolin; Canins è ora settimo con 262 punti.