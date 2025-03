Volley C/M. Sabato il big match tra Mondovì e Lasalliano Torino: la vittoria vale il primato

Nella ventesima giornata - settima del girone di ritorno del Campionato di Serie C sabato pomeriggio, con fischio d’ inizio alle ore 17.30, nella palestra Parri di Torino è in programma lo scontro al vertice fra la capolista VBC MONDOVI’ allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba ed il Lasalliano Torino allenato dalla coppia Antonio Saragnese e Corrado Immordino, attualmente secondo in compagnia dell’ Acqui.

Quella di sabato per i monregalesi è una delle partite più impegnative e complesse, fra due compagini di livello tecnico molto elevato e che mette in palio punti pesantissimi, che valgono doppio: infatti in classifica generale, dopo diciannove giornate, il VBC MONDOVI’, che arriva dal brillante successo per 3-0 ottenuto in casa contro l’ Asti, è sempre in testa con 49 punti, a +6 sulla coppia Lasalliano Torino, che in quel di Busca è stato superato un po’ a sorpresa dal Cuneo per 3-0, ed Acqui, che, anche in questo caso un po’ a sorpresa, ha piegato in casa il Parella Torino soltanto per 3-2.

“Siamo attesi da una partita molto impegnativa – afferma coach Massimo Bovolo –, che vedrà affrontarsi due squadre di elevato livello tecnico e con in palio punti pesantissimi. Noi dovremo riuscire ad avere il medesimo approccio che abbiamo avuto due sabati fa a Collegno, imponendo sin dall’ avvio il nostro ritmo e non subire il loro, ben sapendo che il Lasalliano, per continuare a sperare nella promozione in B, deve assolutamente conquistare i 3 punti.

Dobbiamo essere bravi a limitare al massimo gli errori, evitando qualsiasi calo di tensione e qualsiasi pausa, ed inoltre dobbiamo riuscire a focalizzare i nostri pensieri solo ed esclusivamente sulla gara, affrontando la partita con grande umiltà ed attenzione ai particolari, che potrebbero rivelarsi determinanti. Dai ragazzi mi aspetto un’ altra prova di sostanza, che possa confermare le buone prestazioni sino ad ora offerte in questo campionato: anche se sappiamo bene che sarà davvero molto dura, il nostro obbiettivo è quello conquistare un risultato positivo, cha avrebbe un peso decisivo per la volata finale del campionato.”

Così come sottolineato da coach Massimo Bovolo questa è una trasferta davvero molto difficile, contro un avversario di ottimo livello, che si gioca le ultime possibilità per restare in corsa per la promozione in serie B, ed in un impianto in cui non è mai facile riuscire ad esprimersi al meglio, ma la consapevolezza che riuscire ad ottenere un risultato positivo sarebbe sicuramente decisivo per la volata finale del campionato darà una forza ed una spinta ulteriore ai monregalesi.