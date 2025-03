Alessandro Allio dell'Athletic Karate Club Revello stacca il pass per i campionati italiani assoluti

Si è svolta, a Leinì, la fase regionale di qualificazione al campionato italiano assoluto di karate Fijlkam.

Alessandro Allio, cintura nera 1° dan, dell’ Athletic Karate Club di Revello centra l’obiettivo e stacca il pass per i campionati assoluti che si svolgeranno dal 28 al 30 marzo ad Ostia.

Un risultato davvero importante per Alessandro che a soli 17 anni, il più giovane della categoria assoluti, ha disputato una gara di altissimo livello affrontando i migliori atleti del Piemonte. Ora, con la finale nazionale avrà modo di gareggiare e confrontarsi con l’élite del karate italiano, oggi ai vertici mondiali.

Un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio. Una vittoria non solo per Alessandro ma per tutta la comunità e la società revellese - è il commento dello staff tecnico guidato da Emanuele Marras e Isabella Matteodo.