Ciclismo, il Racconigi Cycling Team si prepara per il “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano”

Si avvicina il primo impegno organizzativo della stagione agonistica 2025 per il Racconigi Cycling Team, che domenica 6 aprile curerà l’organizzazione del “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano”, gara nazionale riservata alla categoria donne open valevole come prova inaugurale della “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda”.

La manifestazione, che gode del prezioso sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e degli Stati Generali - Prevenzione e Benessere ed è patrocinata dalla Città di Racconigi e dalla Città di Fossano, si svilupperà sulle strade di un circuito cittadino, lungo 12700 metri, da ripetere 7 volte, per un totale di 88,9 chilometri.

La bandierina a scacchi che darà il via alla gara verrà abbassata alle ore 13:00 in punto. Come detto il “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano”, curato dalla collaudata regia organizzativa della formazione del presidente Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo, è valido come prova della “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2025”, assieme al “Memorial Franco Traversa”, cronometro individuale in programma sabato 13 settembre, ed al tradizionale “Trofeo Latterie Inalpi - Annibale Viterie - Memorial Pinuccio ed Andrea Chiavassa”, giunto alla dodicesima edizione e collocato in calendario nella giornata di domenica 14 settembre.

Entrambe le competizioni, sempre riservate alla categoria donne open, si disputeranno nel cuore di Racconigi, in provincia di Cuneo. Al termine delle tre gare verranno stilate due distinte classifiche: una riservata alle donne elite, con vestizione della maglia bianca “Latterie Inalpi”, e l’altra alle donne junior, con casacca azzurra “Banca CRS”.

In ciascuna delle tre prove, per ogni categoria, verranno assegnati i seguenti punteggi: prima classificata 100 punti, seconda classificata 90 punti, terza classificata 80 punti, quarta classificata 70 punti, quinta classificata 60 punti, dalla sesta all’ultima classificata 30 punti, mentre alle atlete ritirate 15 punti. In caso di parità di punteggio vincerà chi ha partecipato a più prove, mentre in caso di ulteriore parità vigerà il regolamento federale.