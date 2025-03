Ampia partecipazione a Bagnasco per l'incontro sulla Palestina

Palestina ieri oggi e domani: questo è il tema della serata che ha avuto luogo a Bagnasco ieri, giovedì 20 di marzo.

All'iniziativa, promossa dall'Auser e dal sindacato pensionati CGIL, hanno partecipato 80 persone che hanno avuto modo di sentire la ricostruzione storica di Emilio Bagarella su tutti i passaggi che hanno portato all'attuale situazione bellica.

"Si è parlato del sionismo e delle diverse anime al suo interno - spiegano gli organizzatori -, infine Emilio ha raccontato la sua esperienza negli ospedali e l'eccellenza che si era raggiunta".

Numerosi gli interventi del pubblico nel corso della serata durante la quale sono state anche raccolte firme per il referendum regionale sulla sanità.

L'Auser ha poi annunciato l'apertura di due sportelli per la salute, a Garessio e a Ceva finalizzati a ovviare alle lunghe d'attesa per esami.