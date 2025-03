Doppio appuntamento a Farigliano con i documentari di Remo Schellino

Doppio appuntamento a Farigliano, presso il circolo Arci di Naviante, con i documentari del regista Remo Schellino.

La prima serata, in programma venerdì 4 aprile alle 21, vedrà la proiezione di due opere:



STORIE DI ALBERI,CANI e CERCATORI, il mondo del tartufo in Italia

Il documentario ha alle spalle decine di interviste a cercatori di tutta Italia, raccolte nei "Granai della Memoria" dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Si sentono le diverse cadenze regionali, si vedono i diversi habitat, si alternano personalità diverse, ma c'è un filo conduttore comune nella loro passione, nel profondo legame con la natura, l'intenso rapporto con i cani, quell'insieme di conoscenze e pratiche che sono state inserite nella lista UNESCO dei patrimoni culturali immateriali.

Si esplora il rapporto tra uomo e natura facendo parlare i protagonisti. Sono le loro storie a costruire l'anima di questo lavoro.



INSEGUIRE L'ERBA

Molti dei prati che vediamo intorno a noi sono seminati, spesso con una sola essenza. I prati stabili invece sono naturali e ricchi di decine di erbe diverse, addirittura cento in alta montagna. Hanno bisogno comunque del lavoro dell’uomo: devono essere curati, sfalciati o pascolati. Ma i loro migliori custodi sono gli animali a quattro zampe: bovini, pecore, capre e gli insetti: api, farfalle, vespe, coccinelle…Negli ultimi sessant’anni ne abbiamo persi tantissimi: perché le montagne si sono spopolate e perché monocolture e cemento hanno invaso le pianure.

Il secondo appuntamento sarà invece venerdì 18 aprile, sempre alle 21, con una serata dedicata a Berlinguer con la proiezione di "Cercando Enrico".

CERCANDO ENRICO

"Perché ancora oggi parliamo di Enrico Berlinguer - spiega Schellino -. Non certo, e non solo per la ricorrenza dei quarant'anni dalla sua morte.

Enrico Berlinguer è stato il segretario del più grande Partito Comunista d'Europa, un punto di riferimento per molti che avevano la speranza di cambiare questo paese.

Una lotta che ha segnato per lui e per i militanti il senso della propria vita affinché nessuno rimanesse indietro, nessuno si sentisse abbandonato al proprio destino. Credo che sia utile ritrovare oggi le idee di Enrico Berlinguer, la sua visione politica e sociale fatta di pensieri alti, di idee. Una buona politica ha bisogno di tempo. Lo cerco oggi nel ricordo mio di un giovane non ancora ventenne che ha pianto la sua morte. Lo cerco nei miei amici di sempre ed altri che si sono aggiunti nel tempo. Lo cerco tra le pagine di una storia che è stata ed è tutt'ora parte del mio pensiero e del mio agire. Lo cerco in un mondo cambiato, mutato, trasformato ma che ha ancora bisogno di sognare, lottare per un mondo più giusto. CERCANDO ENRICO; un viaggio alla ricerca di un pensiero, di un' idea, di un sogno che si è rattrappito nelle pieghe della storia".