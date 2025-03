Bra: domenica 23 marzo l'atteso spettacolo dei Voxes

Sarà l'auditorium BPER Banca la prestigiosa cornice che vedrà il gruppo corale dei Voxes esibirsi in un percorso canoro interessante, coinvolgente e soprattutto emozionante.

Proposta e promossa da AIDO, ADMO, AVIS e FIDAS con il sostegno del CSV Cuneo ed all’amministrazione comunale, ancora una volta "Bra Città del Dono", grazie alla bella iniziativa di domenica 23 marzo, porterà un segno di speranza a tante persone in difficoltà di salute per una serata prossima al "sold out".

Ad ingresso libero, necessaria la prenotazione by WhatsApp al 3270450695.