“Il tè delle mamme e dei papà”: a Dronero lo Spazio Dfactory accoglie degli incontri davvero importanti

A Dronero, con “Tessere di Comunità”, lo Spazio Dfactory si apre alle famiglie. Questo è infatti “Il tè delle mamme e dei papà”, l'occasione per i genitori di una stessa comunità di fare conoscenza e confrontarsi tra loro su varie tematiche dell’educazione e sulla genitorialità.



Appuntamento questo pomeriggio, venerdì 21 marzo, dalle ore 16 alle ore 17:45.



“Da Dfactory, mamme e papà, con figli dai 3 ai 10 anni, potranno prendersi del tempo, davanti a un buon tè caldo, per parlare e confrontarsi - dicono gli organizzatori - Nel frattempo, i bambini sì divertiranno tra giochi e laboratori creativi. A tutti i partecipanti, grandi e piccini, sarà offerta la merenda.”



I prossimi appuntamenti saranno venerdì 11 aprile e venerdì 23 maggio, entrambi dalle ore 16 alle ore 17:45. La partecipazione è gratuita e per prenotare un posto occorre scrivere a dfactory.zone@gmail.com oppure cliccare qui: https://www.eventbrite.com/e/1221113566549?aff=oddtdtcreator



L'iniziativa è realizzata nell'ambito di "Tessere di Comunità", un progetto di Cooperativa MOMO, in collaborazione con Noau | Officina Culturale, Comune di Dronero, l'Istituto Comprensivo di Dronero, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRC, all'interno dello Spazio Dfactory.