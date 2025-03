Tempo di primavera a Casa Smeraldina di Caraglio: in arrivo due bellissime attività

“Primavera, momento di rinascita!” A Caraglio, presso Casa Smeraldina, recentemente diventata micronido, sono in arrivo due importanti iniziative.

Appuntamento domani, sabato 22 marzo, con al mattino (ore 10) un laboratorio di saponette e al pomeriggio (ore 16:30) una presentazione sull'utilizzo degli olii essenziali.



“Siamo diventati micronido mantenendo vivo il nostro spirito di fondo - raccontano da Casa Smeraldina - perché ci sia benessere del bambino ci deve essere benessere in tutta la famiglia. Per questo le varie iniziative extra attività con i bimbi, come lo yoga, percorsi di accompagnamento in gravidanza e post parto, e le tante proposte olistiche continuano a crescere.”

Sia l’attività prevista per il mattino che quella che si svolgerà poi nel pomeriggio sono ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza.