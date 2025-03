La Pasqua di Amici di Zampa, in località Toppino ad Alba

Una giornata di festa, solidarietà e speranza per tanti cani e gatti in cerca di una casa: domenica 13 aprile, dalle 13 alle 18, il Canile e Gattile Amici di Zampa di Alba aprirà le sue porte al pubblico per celebrare la Pasqua in compagnia degli amici a quattro zampe.

Cosa rende questa giornata così speciale?

L'evento non è solo un'opportunità per trascorrere un pomeriggio in allegria, ma anche per dare un contributo concreto al benessere degli animali ospitati nelle strutture. Sarà possibile acquistare uova di cioccolato il cui ricavato sarà destinato al mantenimento degli ospiti pelosi, portare donazioni di cibo e altri generi di prima necessità, e soprattutto conoscere da vicino i cani e i gatti in cerca di una famiglia.



Un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno

L'associazione Amici di Zampa Onlus, che da anni si occupa della cura e della tutela degli animali abbandonati, invita tutti a partecipare: «Sarà un pomeriggio di festa, ma anche un’occasione per sostenerci nelle numerose spese che affrontiamo quotidianamente. I nostri ospiti sono tanti, alcuni malati e bisognosi di cure specifiche - spiega un volontario storico dell’associazione -. Il nostro obiettivo è garantire loro una vita dignitosa, e ogni piccolo aiuto può fare la differenza».



Ma quanto può incidere un gesto di solidarietà?

Oltre alle donazioni e all'acquisto di prodotti solidali, chi lo desidera potrà scegliere di adottare un cane o un gatto, oppure optare per un’adozione a distanza, contribuendo così al mantenimento di un animale meno fortunato. «Ogni adozione rappresenta una nuova possibilità di felicità per loro e per chi decide di accoglierli», aggiungono i volontari.



Un’occasione per grandi e piccoli

L’evento è pensato per tutta la famiglia, con un’atmosfera accogliente e festosa. I bambini potranno incontrare gli animali, conoscere il loro mondo e imparare l’importanza del rispetto e della cura per gli esseri viventi. E per chi desidera semplicemente passare un pomeriggio in compagnia, la giornata offrirà momenti di condivisione e di sensibilizzazione sulla tutela degli animali.

Chi può partecipare? Tutti coloro che amano gli animali e vogliono dare il proprio contributo. Che si tratti di un piccolo dono, di una visita o di una futura adozione, ogni partecipazione sarà un grande gesto d’amore.



L’appuntamento è fissato per domenica 13 aprile al Canile e Gattile Amici di Zampa di Alba, in località Toppino.

Per maggiori informazioni e adozioni:

Amici di Zampa – Alba, Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

Barbara: 335 691647 | Paolo: 347 5924197