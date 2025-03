Concorso Nazionale per Giovani Casare e Casari: Confartigianato Cuneo e AgenForm lanciano il concorso

Confartigianato Cuneo e AgenForm-Consorzio annunciano la prima edizione del Concorso Nazionale per Giovani Casare e Casari – Premio Gabriele Cappa 2025, un'iniziativa dedicata a valorizzare le nuove generazioni di professionisti della caseificazione. Il premio è dedicato a Gabriele Cappa del caseificio Sepertino di Marene, ottimo casaro ed ex allievo AgenForm, scomparso prematuramente. Il Primo Concorso Nazionale per Giovani Casare e Casari è rivolto a giovani tra i 18 e i 40 anni e si articola in due categorie:

Lavoratori in caseificio, rivolto a giovani tra i 18 e i 40 anni impiegati in stabilimenti di produzione in Italia. Studenti di scuole superiori, con istituti che offrono corsi di tecnologia casearia e laboratori di produzione.

L'evento si svolgerà presso AgenForm-Consorzio a Moretta (CN) il 17 maggio 2025, con la premiazione prevista per il mese di settembre 2025.

Una giuria di esperti del settore valuterà i campioni, fornendo ai concorrenti feedback dettagliati. I vincitori riceveranno premi in denaro, voucher per corsi di formazione e la possibilità di un’esperienza esclusiva a "Cheese 2025" a Bra.

Le iscrizioni sono aperte fino al 5 maggio 2025.

La partecipazione è gratuita. Per partecipare è necessario entrare in bit.ly/premio-gabriele-cappa e seguire le istruzioni. Le scuole partecipanti saranno agevolate nella spedizione del prodotto grazie alla rete Confartigianato nazionale coordinata dalla sede di Cuneo. Per ulteriori informazioni si può contattare la segreteria del concorso presso AgenForm sede di Moretta scrivendo a tallone@agenform.it o allo 0172 93564.