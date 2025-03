I segreti degli strumenti a fiato alla scuola Media di Sommariva del Bosco

Capire come venga prodotto il suono del sassofono, ascoltare il forte timbro del trombone, seguire la dolce melodia del clarinetto: alcuni componenti della banda musicale “G. Verdi” di Sommariva del Bosco lo scorso 12 marzo hanno incontrato i ragazzi della scuola media di via Giansana svelando loro i segreti di ottoni e legni.

"E’ stato un viaggio affascinante alla scoperta degli strumenti a fiato e della splendida realtà musicale sommarivese", ha spiegato il professor Alberto Marchisio. E’ stato lo stesso insegnante di musica a organizzare l’incontro e a esibirsi con i musicisti di Sommariva Bosco proprio per far ascoltare direttamente le calde tonalità di questo particolare tipo di strumenti. Oltre a eseguire diverse arie, i componenti della banda hanno spiegato le caratteristiche dei loro ottoni e dei loro legni.

Anna Giordanda, Dirigente dell’IC Arpino: "Insieme alle uscite didattiche, alle visite a musei e mostre, questo è un esempio di come si possa fare lezione in modo diverso, coinvolgendo maggiormente gli studenti per educarli alla bellezza offrendo loro l’opportunità concreta di apprezzare la musica e scoprire il piacere che dona l’arte".