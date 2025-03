Ciclismo. Il campione albese Matteo Sobrero non parteciperà alla Milano-Sanremo

Sta meglio, ma non potrà partecipare alla classica Milano-Sanremo, il campione di ciclismo albese Matteo Sobrero.

Professionista dal 2020, Sobrero che nel 2021 ha vinto il titolo nazionale a cronometro e quello nella staffetta mista, mercoledì 19 marzo si stava allenando sulle strade delle Langhe quando è incappato in una rovinosa caduta avvenuta in seguito ad un incidente nel centro del paese di Sinio per lo scontro con un'autovettura.

Trasportato all'ospedale di Verduno con l'elisoccorso gli sono state riscontrate delle microfratture allo zigomo ed al naso. Nulla di grave, fortunatamente, ma di qui la forzata rinuncia alla Milano-Sanremo.

Il campione langarolo ha comunque voluto rassicurare i suoi fans con un post pubblicato sui social nella giornata di ieri: "Ciao a tutti, ieri è stata una giornata insolita - scrive Matteo Sobrero -. Sono caduto male durante l’allenamento e sono stato trasportato in elicottero all’ospedale di Verduno. Voglio farvi sapere che sto bene e vorrei ringraziare di cuore Massimo e Luca Rosa e Alessandro Perugia per il loro aiuto. Sono anche incredibilmente grato a tutto lo staff medico che si è preso cura di me, sia durante che dopo l’incidente. Un ringraziamento speciale al team Red Bull BORA-hansgrohe e al suo staff medico per il loro costante supporto. Grazie a tutti per i tanti messaggi".