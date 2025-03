Saul Gorlato, pilota cuneese della G-Motorsport, è carico per una nuova stagione in Formula X Italian Series: "Puntiamo al titolo" [FOTO]

Passione e lavoro si intrecciano nella vita e nella carriera di pilota di Saul Gorlato, 50enne cuneese in forza alla G-Motorsport, scuderia di Nonantola, in provincia di Modena. Terra di motori, dall’ amore viscerale per auto e moto.

Gorlato corre dal 2013 quando iniziò a cimentarsi con le 500 Abarth. Spinto da un crescente desiderio di gareggiare, ha continuato a farlo negli anni, cambiando le formule e destreggiandosi tra gli impegni di lavoro (attualmente è consulente di vendita presso il Centro Porsche Cuneo). In seguito alla nascita della Formula X Italian Series ha preso parte, nel 2018, al campionato, ancora a bordo di una Formula Abarth, per il Team G-Motorsport.

Dopo un periodo di inattività di circa dieci mesi, causa motivi personali e lavorativi, ha affrontato le ultime due gare della passata stagione. Un rientro da protagonista, con un secondo posto al Mugello e due primi posti a Misano nel mese di novembre.

Ora si riparte, una nuova stagione è alle porte: primo weekend di gare il 29 e 30 marzo al Mugello Circuit.

Saul Gorlato e tutta la squadra non nascondono le loro ambizioni: “Abbiamo aspettative importanti per la prossima stagione, sia come team sia per quanto riguarda me a livello personale. Ultimamente ci siamo sempre classificati nei primi posti, quest’anno puntiamo al titolo. La G-Motorsport è una realtà di alto livello, dove si respira professionismo. Una squadra super attrezzata, già capace di vincere dei campionati in passato, dove si lavora a 360 gradi su ogni aspetto di ogni auto e pilota. Collabora con l’Academy Ferrari per fare crescere i ragazzi, sono davvero dei professionisti del settore. Il Team Principal Andrea Giannetta mi segue con grande dedizione.”