Sci di fondo: Tallinn e Lahti chiudono la stagione di Coppa del Mondo, Martino Carollo tra gli azzurri in gara

Tallinn prima, Lahti poi: tra mercoledì 19 e domenica 23 marzo si completa il cammino della Coppa del Mondo.

Il primo atto sarà la sprint in tecnica libera ospitata dalla capitale estone che il 19 marzo proporrà il turno di qualificazione alle 15:30 e le finali a partire dalle 18.

Saranno sei gli azzurri in gara a Tallinn, con Federico Pellegrino accompagnato da Davide Graz, Simone Daprà, Martino Carollo, Michael Hellweger e Federica Cassol.

Da venerdì quindi ci si sposterà in Finlandia per l’atto conclusivo di Lahti aperto da una nuova sprint in tecnica libera seguita da una Team Sprint sempre a skating prima della 50km conclusiva in tecnica classica. Oltre al sestetto presente a Tallinn, saranno in gara Paolo Ventura, Caterina Ganz, Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa.