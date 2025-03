Questa sera alle 21 una nuova puntata di “TIME OUT”; Ospiti Veronica Allasia, il Dg della Roma Volley Roberto Mignemi e il presidente della Honda Olivero Cuneo Patrizio Bianco

Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. La 21^ puntata stagionale vedrà come ospite in studio il presidente della Honda Olivero Cuneo Patrizio Bianco.

Due i collegamenti in programma: il primo con il direttore generale della SMI Roma Volley Roberto Mignemi, mentre il secondo raggiungerà la palleggiatrice della Imd Concorezzo Veronica Allasia. Nel corso della puntata, inoltre, andranno in onda le interviste raccolte in settimana con protagonisti Enrico Barbolini e Rebecca Piva (Uyba B.A.), Valentina Colombo (Honda Olivero Cuneo), Yasmina Akrari (Wash. Pinerolo), Fatim Kone (Futura B.A.), Livia Tresoldi e Claudio Basso (BAM Mondovì).

Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook e anche su Youtube.