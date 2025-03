Volley maschile A3: Savigliano contro Belluno a caccia di gara-3 dei quarti

Il terzo “rewind” in 13 giorni, sperando nel quarto. Dopo essersi affrontate lo scorso 9 marzo per l’ultima giornata di campionato e domenica 16 per gara-1, il Monge-Gerbaudo Savigliano e il Belluno Volley tornano a incrociare le spade per gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A3 Credem Banca, in programma sabato 22 marzo alle 18 al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore.

L’avversario. Servono poche presentazioni, visto che ormai ci si conosce bene. I bellunesi sono tra le favorite per la vittoria finale della post-season, e lo hanno dimostrato nelle ultime giornate di campionato, oltre che nel primo turno di playoff, la scorsa domenica alla VHV Arena. Le quasi mille persone presenti nella struttura veneta hanno confermato l’entusiasmo che ruota attorno al roster di coach Marzola, arricchito dall’innesto, arrivato proprio al termine della regular season, dell’esperto schiacciatore Alexander Berger, già decisivo in gara-1 con alcuni punti decisivi e, soprattutto, infondendo grande tranquillità al gruppo. “C’è tensione” – ha confessato in settimana il libero Gonzalo Martinez, riconoscendo le qualità saviglianesi e confermando la voglia dei “rinoceronti” di arrivare in fondo ai playoff.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Anche Savigliano, però, vorrà dire la sua, per portare la serie a gara-3 e per non recitare il ruolo di vittima sacrificale, nonostante la differenza di punti e posizioni maturata in favore dei dolomitici durante la stagione regolare. “Le probabilità di passaggio del turno sono ovviamente più alte per i nostri avversari, ma anche noi abbiamo le nostre e vogliamo provare a sfruttarle. Nei precedenti delle ultime due domeniche, abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari, nonostante la qualità indubbia del roster di Belluno, per cui ci proveremo, cercando di replicare soprattutto l’ottima prestazione messa in mostra lo scoro 9 marzo tra le mura amiche” – spiega coach Michele Bulleri.

La serie. Avanti 1-0, in caso di vittoria Belluno chiuderebbe i conti, essendo i quarti di finale “alla meglio delle tre partite”. In caso di successo targato Monge-Gerbaudo, invece, Dutto e compagni prolungherebbero la contesa a gara-3, in programma eventualmente mercoledì 26 marzo alle 20.30, nuovamente in casa di Belluno. Chi la spunta, se la vedrà con la vincente di JV Gioia del Colle-Sieco Service Ortona.

I precedenti. Quello del PalaSanGiorgio sarà il decimo incrocio contro Belluno, prima squadra a raggiungere questa cifra nella storia recente di Savigliano. Il bilancio, fin qui, pende a favore dei veneti, che hanno vinto 7 volte contro le 2 saviglianesi. Servirà un’impresa per accorciare.

I biglietti. Fino alle ore 16.00 di sabato 22 marzo è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Belluno Volley sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Una cartolina per tutti. Saviglianesi, abbiamo bisogno di voi! Anche per questo, la società ha scelto di premiare tutti coloro che presenzieranno al PalaSanGiorgio per l’importante appuntamento con gara-2. Tutti i tifosi, infatti, riceveranno in omaggio una cartolina ritraente la squadra e lo staff, autografata da tutto il gruppo.