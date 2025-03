Competizioni sportive scolastiche di pallavolo fase Provinciale 2025

Ottima prestazione per gli allievi dell’ITIS Mario Delpozzo, che nella giornata di venerdì 14 marzo a Fossano, presso il palazzetto dello sport, hanno partecipato e vinto la Fase Provinciale di Pallavolo nell’ambito delle Competizioni Sportive Scolastiche.

Alla manifestazione, per la categoria Allievi, hanno partecipato gli atleti dell’ITIS Mario Delpozzo di Cuneo, del Liceo Cocito di Alba, del Liceo Giolitti-Gandino di Bra e dell’IIS Vallauri di Fossano. Le formazioni si sono affrontate in un girone unico all’italiana al meglio dei tre set ai 15 punti.

I nostri ragazzi hanno dimostrato grande entusiasmo e serietà nell’affrontare le partite, riuscendo sempre a mantenere un buon livello di concentrazione e cercando di giocare ogni punto al meglio delle proprie possibilità. Al termine della manifestazione si sono aggiudicati il titolo di Campioni provinciali vincendo tutte le partite.

I nostri allievi si sono imposti per due set a uno contro la formazione del Liceo Cocito di Alba, due set a zero contro quella del Liceo Giolitti-Gandino di Bra e due set a zero contro quella dell’IIS Vallauri di Fossano.

Si coglie l’occasione per ringraziare e complimentarsi con gli alunni che hanno partecipato alla manifestazione.

Squadra allievi: