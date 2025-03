Volley A2/F: la Bam Mondovì domenica alle 17 rende visita al Concorezzo di Delmati

La BAM Mondovì domenica alle 17 torna in campo per la trasferta in casa dell’IMD Concorezzo, match valido per la seconda giornata di ritorno della Pool Salvezza. Per il Puma quella di domani rischia di essere una delle giornate più tristi della propria storia. Dopo otto stagioni consecutive trascorse in A2, nove se si considera il primo anno con l’epilogo del ripescaggio, domani potrebbe essere il giorno della retrocessione aritmetica in B1.

Anche una vittoria in casa della formazione lombarda allenata da Davide Delmati potrebbe non bastare per evitare l’amaro verdetto definitivo. Stesso discorso per il Concorezzo, tra le cui file da gennaio c’è la palleggiatrice Veronica Allasia, anche lei ex Puma. Con il Castelfranco Pisa (28) già irraggiungibile per il maggior numero di vittorie ottenute (10), le ultimissime speranze sono riposte nella Picco Lecco (27) e nel Clai Imola (27). Tuttavia, se anche queste squadre dovessero vincere i loro impegni di giornata, anche solo al tie-break, per Mondovì e Concorezzo la corsa salvezza sarebbe ufficialmente chiusa.

Con un pizzico di sano realismo, però, la speranza salvezza sembra già un argomento archiviato nei pensieri di molti addetti ai lavori e dei tifosi. La partita principale, infatti, al momento sembra essere un’altra: quale futuro attende il Puma? Come ci si rialzerà da questa caduta? Oggi, però, è ancora presto per capire cosa accadrà da qui a breve. In attesa dunque di conoscere i nuovi programmi, l’attenzione torna sul campo, con una partita che il Puma rischia di affrontare senza la schiacciatrice adattata a opposto Giulia Viscioni, ancora alle prese con i postumi di una fastidiosa bronchite.

In caso di forfait dell’ex Perugia, dovrebbe essere confermata nel ruolo di opposto Alessia Marengo. All'andata, giocata al PalaManera, le pumine si sono imposte con un netto 3-0. Anche a Concorezzo si segnala la presenza degli Ultras Puma, che nonostante la delusione per una situazione di classifica ormai irrecuperabile, saranno comunque sugli spalti per incitare la squadra rossoblù. Ad arbitrare questo incontro saranno Roberto Russo (Genova) e Luigi Peccia (La Spezia). Il match sarà visibile in diretta streaming sul sito internet Volleyballworld.com (VBTV). Al Palazzetto dello Sport di Concorezzo il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.