Federica Brignone vince la Coppa del mondo

(Adnkronos) - Federica Brignone si è aggiudicata la vittoria della Coppa del Mondo assoluta di sci alpino femminile, per la seconda volta in carriera. La campionessa azzurra vince la Coppa senza neanche scendere in pista dopo la cancellazione della discesa libera che era in programma oggi a Sun Valley, per la tappa conclusiva della Coppa del Mondo. La carabiniera valdostana si è così aggiudicata matematicamente la Coppa di Cristallo dopo quella ottenuta nel 2020 e anche la coppa di discesa di specialità.

In classifica generale Federica Brignone guida con 1454 punti, ben 382 in più sull’elvetica Lara Gut-Behrami, seconda a quota 1072, mentre nella graduatoria di specialità comanda sempre Brignone con 384 punti, davanti all’austriaca Cornelia Huetter, seconda a quota 368, mentre è terza Sofia Goggia con 350.