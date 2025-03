Ferrero riorganizza la holding lussemburghese: nasce 3F’s

Riorganizzazione ai vertici della galassia Ferrero. Il 24 febbraio 2025, in Lussemburgo, si è svolta un’assemblea straordinaria della Bermic Sarl, società con sede a Senningerberg interamente controllata da Giovanni Ferrero. L’incontro, presieduto da Sofia Afonso-Da Chao Conde, si è tenuto davanti al notaio Jacques Kesseler e ha sancito una profonda revisione dello statuto societario.

La modifica principale riguarda la trasformazione della forma giuridica, da società a responsabilità limitata (Sarl) a società anonima (Sa), con contestuale cambio di denominazione in 3F’s Holding Sa. La sede legale resta invariata, così come il capitale sociale, fissato a 1.053.618.948 euro, suddiviso in altrettante azioni da un euro ciascuna.

L’assemblea ha approvato anche un ampliamento dell’oggetto sociale, che ora include, oltre alla gestione di partecipazioni, l’attività di consulenza e supporto tecnico, fiscale, contabile, legale, informatico, organizzativo e strategico, a favore di società del gruppo o esterne. Il nuovo statuto consente inoltre l’emissione privata di strumenti finanziari e il coordinamento operativo delle imprese controllate, sia in Lussemburgo che all’estero.

Nel verbale si legge che il socio unico ha dichiarato di essere stato previamente informato dell’ordine del giorno e di rinunciare formalmente a ogni formalità di convocazione. È stato inoltre certificato che "tutte le azioni emesse, rappresentanti l’intero capitale sociale, erano rappresentate alla riunione, che risulta quindi validamente costituita per deliberare su tutti i punti all’ordine del giorno".

Un’altra modifica rilevante riguarda il calendario contabile: l’esercizio sociale non coinciderà più con l’anno solare, ma decorrerà dal 1° settembre al 31 agosto. Il primo esercizio in questa nuova configurazione sarà “abbreviato”, con chiusura il 31 agosto 2025.

L’assemblea ha infine nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto da Giovanni Ferrero, Paola Rossi Ferrero e Guido Giannotta, già presente in altre società lussemburghesi del gruppo. Come revisore legale è stato confermato PricewaterhouseCoopers, con incarico valido fino all’approvazione del bilancio al 31 agosto 2025.

Secondo Affaritaliani.it, Bermic Sarl avrebbe chiuso il 2023 con un utile di 375 milioni di euro e nei mesi precedenti avrebbe incorporato la Gmbf Investments, un’altra holding lussemburghese appartenente alla struttura del gruppo.