Lions Club Bra Host e Leo Club Bra insieme per rinsaldare la missione di volontariato

Alleanza significa unire le forze per garantire più solidarietà sul territorio. Con questo spirito, Lions Club Bra Host e Leo Club Bra hanno rinsaldato la loro unione, fatta di collaborazione e sintonia di intenti dediti al volontariato, con un intermeeting che si è svolto giovedì 20 marzo al ristorante “La Porta delle Langhe” di Cherasco.

Riuniti intorno ai giovani del Leo Club Bra e alla loro presidente Fabiana Armentano, i soci Lions e il presidente Roberto Costamagna hanno ufficializzato il sostegno economico alle attività dei Leo, che quest’anno li hanno visti impegnati anche nella Conferenza Distrettuale Distretto Leo 108Ia3.

Dopo gli interventi di rito da parte dei cerimonieri dei rispettivi club, il tocco di campana dei due presidenti ha aperto ufficialmente l’evento, che ha messo in rilievo i valori e i principi del movimento lionistico, la più grande associazione di servizio umanitario del mondo.

Il momento conviviale si è svolto in un clima di amicizia e armonia, trovando il suo apice quando Fabiana Armentano ha illustrato i service del suo mandato e le future iniziative dei Leo.

Per chi non lo sapesse, LEO non significa piccolo Lion, ma è l’acronimo di L come Leadership, E come Experience e O come Opportunity. Lo scopo del club è quello di trasformare le idee in azioni, per contribuire a migliorare la comunità e a sviluppare nei giovani i valori della giustizia, dell’altruismo e della solidarietà.

In questo senso, ci sono poi state le presentazioni dei giovani Leo che si sono brevemente raccontati alla platea, prima della conclusione della bella serata con il tradizionale tocco della campana.