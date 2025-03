Prodi stizzito con giornalista Mediaset su Ventotene: "Ma che cavolo mi chiede?"

(Adnkronos) - "Ma che cavolo mi chiede?". Romano Prodi sbotta con una giornalista di Mediaset, che, a margine della presentazione del libro 'Il dovere della speranza', cita un passaggio del Manifesto di Ventotene sulla proprietà privata, come aveva fatto Giorgia Meloni alla Camera tre giorni fa. "Era il 1941, gente messa in prigione dai fascisti... Cosa pensavano, secondo lei, al Trattato o all'articolo secondo della Costituzione? Ma il senso della storia ce l'ha lei o no?", risponde stizzito l'ex premier, che poi dice ancora: "Questo è far politica in modo volgare".