Tommaso Dadone al top a Livorno. Test in vasca lunga positivo anche per Lucia Tassinario

Un ristretta delegazione del Team Dimensione Nuoto ha preso parte al primo trofeo “Città di Livorno” in vasca lunga, un interessante test ad una settimana dall’inizio dei Criteria. All’evento hanno gareggiato Tommaso Dadone e Lucia Tassinario, i quali hanno condiviso la trasferta con il Phoenix Tortona e hanno gareggiato in un contesto di altissimo livello che ha visto in acqua anche il campione olimpico Nicolò Martinenghi, le azzurre Simona Quadarella, Benedetta Pilato, Sara Curtis e Sara Franceschi e lo svizzero Noè Ponti, protagonista dei recenti mondiali in vasca corta.

Tommaso, del gruppo di lavoro dell’Asti Nuoto, ha dimostrato di essere in grande forma migliorando il personale in ogni gara affrontata. Nei 50 dorso, chiusi al 15° posto in 27”07, si è assicurato il pass per i Campionati Italiani di Categoria di Chianciano e ha sfiorato la qualificazione agli Assoluti mancando il tempo limite della tabella Juniores soltanto di 2/100. Davvero valida la sua gara dei 100 dorso, chiusa in 59”57 al 17° posto, così come i 50 stile libero chiusi con il buon riscontro di 24”68 (34), segnali davvero incoraggianti in vista della manifestazione nazionale giovanile in vasca corta più prestigiosa della stagione.

Lucia, del gruppo di lavoro della ValleBelbo Sport, è stata molto competitiva nella farfalla mettendosi in luce tra le atlete di caratura nazionale sia nei 50 farfalla, nuotati in 27”57 e chiusi al 5° posto, sia nei 100 farfalla, in cui si è piazzata settima grazia al crono di 1’01”32. Infine, ha completato il programma delle gare in vasca lunga con i 50 stile libero con il 16° posto in 27”03.